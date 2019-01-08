خبايا الزيارة السرية لرئيس حزب العمل الإسرائيلي إلى أبوظبي

أفادت تقارير بأن رئيس حزب العمل الإسرائيلي آفي غباي، زار سرا الإمارات الشهر الماضي والتقى بعدد من المسؤولين في أبو ظبي في زيارة نادرة لدولة ليس لها علاقات دبلوماسية رسمية معها .

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين تفاصيل الزيارة التي جاءت كالتالي:

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