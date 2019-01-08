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سياسة

توتر في العلاقات الأوربية مع إيران وتبادل للاتهامات

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
8/1/2019

دخلت العلاقات الأوربية مع إيران منحنى جديدا مع إعلان دبلوماسيين في الاتحاد الأوربي أن الاتحاد وافق على إدراج جهاز تابع للاستخبارات الإيرانية واثنين من موظفيه على قائمة الإرهاب.

التفاصيل
  • أرجعت الخارجية الدنماركية ودبلوماسيون في الاتحاد الأوربي الإدراج بسبب التخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال في أوربا.
  • يأتي القرار الذي اتخذ أمس بعدما قالت الدنمرك العام الماضي إنها تشتبه في تنفيذ جهاز مخابرات حكومي إيراني لمخطط اغتيال على أراضيها.
  • فرنسا انضمت أيضا للدنمرك قائلة إن وزارة المخابرات الإيرانية تقف بلا شك وراء هجوم جرى إحباطه في باريس.
  • وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك في رسالة للبرلمان الأوربي: جهاز المخابرات الهولندي لديه دلائل قوية على ضلوع إيران في اغتيال مواطنين هولنديين من أصل إيراني في ألميرا عام 2015 وفي لاهاي عام 2017.
  • وزير الخارجية الدنمركي أندرسن سامويلسن على تويتر: هذه إشارة قوية من الاتحاد الأوربي إلى أننا لن نقبل مثل هذا السلوك في أوربا.
  • يشمل القرار الذي اتخذ أمس الثلاثاء تجميد الأصول المالية للجهاز وموظفيه الاثنين في دول الاتحاد، ويدخل حيز التطبيق اعتبارا من اليوم.
  • الخارجية الدنمركية: المسؤولان الإيرانيان هما نائب الوزير والمدير العام للمخابرات "سعيد هاشمي مقدم" ودبلوماسي يقيم في فيينا يدعى أسد الله أسدي.
رد فعل إيراني
  • نفت إيران تورطها في أي من المخططات المزعومة.
  • وزير خارجية إيران: عقوبات الاتحاد الأوربي على طهران بشأن مزاعم عن التخطيط لهجمات في أوربا لن يعفي الأخيرة من مسؤولية "إيواء إرهابيين".
  • محمد جواد ظريف على تويتر: الأوروبيون ومنهم الدنمرك وهولندا وفرنسا يوفرون المأوى لجماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.
خلفية
  • العقوبات جاءت بعد جهود بذلتها الدنمرك وفرنسا لحشد التأييد لرد فعل من الاتحاد الأوربي على الاتهامات الموجهة لإيران بالتخطيط لاغتيالات على أراضي البلدين في أواخر العام الماضي.
  • فرض عقوبات اقتصادية على إيران، حتى ولو كانت طفيفة، يبقى أمرا في غاية الحساسية للاتحاد الأوربي.
  • يبذل الاتحاد جهودا كبيرة للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الدولية والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مايو/ أيار. ويبدي التكتل استعدادا أكبر لإجراء محادثات مع إيران مقارنة باستعداده للنظر في فرض عقوبات عليها.
  • حذرت إيران من أنها قد تنسحب من الاتفاق النووي إذا لم تعمل القوى الأوربية على حماية مكاسبها التجارية والمالية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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