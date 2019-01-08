السودان: وزير الداخلية يعلن حصيلة القتلى والموقوفين بالاحتجاجات

أعلن وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان أن عدد الموقوفين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بلغ 816 شخصا.

التفاصيل:

الوزير كان يقدم إفادة أمام البرلمان السوداني بشأن تعامل الشرطة مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

بلال قال إنه تم تسجيل 322 بلاغا تشمل بلاغات لسقوط 19 حالة وفاة، بينهم اثنان من الشرطة.

الوزير بلال أضاف أن من بين البلاغات، 131 بلاغا لإصابات (دون تحديد العدد الإجمالي للإصابات) و28 بلاغ سرقة و65 بلاغ نهب وحيازة أسلحة.

بلال قال إن "عدد المصابين من الشرطة بلغ 127 عنصرا، فيما تضرر 118 مرفقا حكوميا، منها 14 مرفقا شرطيا، كما تضررت 194 مركبة".

الوزير السوداني قال إن متظاهرين استخدموا "أسلوب تخريبي بتخطيط من أيادي خفية".

الوزير اتهم متظاهرين "باستخدام الحجارة والأسلحة البيضاء والاعتداء على الممتلكات العامة ونهبها".

(رويترز) تواصل الاحتجاجات في السودان

الوزير شدد على أن الحكومة "لن نسمح بتغير النظام بالقوة على الإطلاق، وهناك محرضون تم اعتقالهم، وسيحاكمون بالدليل القاطع"، مؤكدا أنه "لا جهة تمثل تجمع المهنيين (جهة نقابية غير حكومية تضم أطباء ومعلمين ومهندسين)، ولن نسمح بتسليم مذكرتهم إلى الرئاسة السودانية".

بلال قال إن الغاز المسيل للدموع "لا يحرق، لكن هناك مولوتوف أطلقه المخربون ما أدى إلى اشعال الحرائق في بعض المنازل".

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