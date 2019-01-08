أستراليا تدرس طلب لجوء الشابة السعودية الموجودة في تايلاند

استأثرت شابة سعودية تراجعت تايلاند عن ابعادها بعد حملة على مواقع التواصل، بالاهتمام من المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين التي وضعتها تحت حمايتها أو أستراليا التي قد تستضيفها.

وقال رئيس مصلحة الهجرة التايلاندية إن والد الفتاة السعودية التي تطلب حق اللجوء في بانكوك، رهف القنون، وشقيقها وصلا إلى بانكوك ويرغبان في لقائها.

والدي وصل للتو، انا اشعر بالخوف واريد الذهاب لدولة أخرى، ولكن حالياً انا في أمان تحت السلطات التايلنديه والأمم المتحده. وأخيرًا رجع لي جوازي🙏🏻❤️ https://t.co/BLQq0eLdy2 — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) January 7, 2019

ما الجديد؟

مندوب المفوضية العليا للاجئين في تايلاند غيوسيبي دو فيسنتييس، قال إن "دراسة حالتها وتحديد المراحل المقبلة يمكن أن يستغرقا بضعة أيام"، شاكرا للسلطات التايلاندية "أنها لم تعدها إلى بلادها رغما عنها".

دي فينسنتيس: "لقد سجلت، وبدأت دراسة حالتها، من قبل اثنين من الزملاء في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. الآن، لا أستطيع، بالطبع، التنبؤ بماهية القرار، وقبل كل هذا، لا نعلق على حالات فردية، ولكننا نتفاوض بصورة مكثفة مع الحكومة التايلاندية، وقد تلقينا طمأنات بأنه بمجرد اكتمال دراسة حالتها وصدور أي قرار، فلن تعاد لأنها ستكون حالة ترحيل قسري، حيث قد تكون حريتها الشخصية في خطر، وهذه كانت الأولوية القصوى لوقوفنا إلى جانبها".

رهف محمد القنون (18 عاما) وصلت إلى مطار بانكوك. وتنوي الذهاب إلى أستراليا حيث تريد تقديم طلب لجوء. وأكدت كانبيرا الثلاثاء إنها "ستدرس بعناية" طلب لجوء الشابة السعودية.

متحدث باسم وزارة الداخلية الأسترالية قال إن الحكومة تشعر بارتياح لأن طلب رهف محمد القنون الحصول على حماية، تجري دراسته من قبل المفوضية السامية للاجئين لدى الامم المتحدة. وأضاف "أي طلب من جانب القنون للحصول على تأشيرة إنسانية ستتم دراسته بعناية بعد انتهاء إجراءات مفوضية اللاجئين".

رئيس مصلحة الهجرة التايلاندية قال إنه يتعين على والدها وشقيقها الانتظار لمعرفة ما إذا كانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ستسمح لهما برؤيتها.

المفوضية كانت أعلنت أنها تدرس طلب لجوء قدمته القنون التي تقول إنها فرت من العنف الأسري في بلادها وكانت تسعى للسفر إلى أستراليا بعد وصولها تايلاند.

ما القصة؟

الفتاة السعودية رهف محمد القنون، طالبة ُ اللجوء السياسي التي أوقفت الأحد الماضي في مطار بانكوك، غادرت، أمس الإثنين، محطة الركاب في المطار برفقة ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.

https://twitter.com/rahaf84427714/status/1082144843374055424?ref_src=twsrc%5Etfw

القنون التي أوقفت فور دخولها الأراضي التايلاندية، قالت إن مسؤولين سعوديين وكويتيين صادروا جواز سفرها، وهذا ما نفته السفارة السعودية.

قائد شرطة الهجرة التايلاندية قال إنه لن يُرسل أي شخص إلى حيث يواجه الموت، وإن، رهف، لن ترحل إلى أي مكان ضد رغبتها في انتظار أن تبت المفوضية في وضعها القانوني خلال خمسة أيام.

السفارة السعودية في بانكوك، نفت صحة تقارير تحدثت عن طلب الرياض تسليم الفتاة السعودية.

مسؤول الهجرة في تايلاند كان قال إن حكومته تراجعت عن خططها لترحيل الشابة السعودية التي تقطعت بها السبل في مطار بانكوك بعد فرارها من عائلتها أثناء زيارة للكويت بسبب مخاوف على سلامتها.

الشابة السعودية، ذكرت في فيديو بثته عبر حسابها في تويتر، أنها كانت تحاول الوصول إلى أستراليا هرباً من تعنيف أسرتها.

قضية عائلية؟

قائد شرطة الهجرة التايلاندية سوراشاتي هاكبارن، حاول بعد اجتماع في السفارة السعودية، التقليل من أهمية المسألة بالقول "هذه ليست قضية سياسية أو دولية. إنها قضية عائلية". وأضاف: "يتعين تسوية المسألة في إطار عائلي".

سرعان ما نُشرت على شبكة الانترنت، عريضة ضد إبعاد هذه الشابة. وحيال الضغط الدولي الكبير وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، قررت تايلاند ألا تبعدها، وسمحت للمفوضية العليا للاجئين بان تأخذ حالتها على عاتقها.

"أنتم السلطة الحقيقية"، هذا ما قالته الشابة على الانترنت، أمس الثلاثاء، بعدما تمكنت من جذب الاهتمام الدولي إلى وضعها، في بلد ينتظر فيه مئات من طالبي اللجوء، وأحيانا سنوات، في مراكز توقيف، وسط أجواء من اللامبالاة.

تقول دائرة الهجرة التايلاندية إنها ترفض كل شهر منح ما بين 50 و100 شخص تأشيرات لدى وصولهم إلى تايلاند.

رئيس دائرة الهجرة أوضح: "لكن حالة رهف استثنائية"، من دون أن يكشف أسباب التعامل الخاص مع قضيتها.

بموجب المبدأ الدولي لعدم الابعاد، لا يمكن إعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم إذا كانت حياتهم مهددة.

تايلاند لم توقع ميثاقا للأمم المتحدة حول اللاجئين، وتعمد عموما إلى إبعاد طالبي اللجوء أو جعلهم ينتظرون سنوات قبل احتمال إرسالهم إلى بلدان أخرى.

معلومات أساسية: