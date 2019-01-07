مغردون: حوار السيسي خطأ تحول إلى فضيحة

أثار حوار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع برنامج "ستون دقيقة" على قناة سي بي إس الأمريكية ردود فعل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

ففي حين انشغل الكثيرون بمظهر السيسي وتفاعله مع أسئلة المحاور سكوت بيلي، قال آخرون إن المقابلة جرت بشكل جيد ولا يوجد سبب يجعل السلطات المصرية تطلب منع المقابلة.

لكن أغلب التعليقات رأت انتقدت اعتراف السيسي بأن الجيش الإسرائيلي يشارك في غارات على سيناء لاستهداف (الإرهابيين).

وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن حوار السيسي مع قناة (سي بي إس) الأمريكية خطأ تحول إلى فضيحة بعد طلب القاهرة من القناة عدم بث المقابلة.

أبرز التعليقات في تويتر على مقابلة السيسي:

ارتكب السيسي خطأ فادحا بتسجل حديث لأكثر برامج التليفزيون الأمريكي شهرة اعترف فيه بمشاركة الجيش الإسرائيلي في غارات على الإرهابيين في سيناء, وحين تنبه إلى فداحة الخطأ عالجه بخطأ أكبر حين طالب بمنع إذاعته. لم يكتف التليفزيون الأمريكي برفض الطلب وإنما قام بالتشهير به فتحول إلى فضيحة — Hassan Nafaa (@hassanafaa) January 6, 2019

قل ما شئت في السيسي.. قاتل.. وفاسد.. باع قضية فلسطين.. وباع الأرض والوطن..

لكن حواره مع برنامج 60 دقيقة كان ناجح جداً

مظهره فقط هو اللي كان غريب.. لكن إجابته كانت "برفكت" إعلامياً.. — Just علي (@A_Moniem) January 7, 2019

انا شفت المقابلة بتاعة السيسي والصراحة هو أدائه كان كويس جدا ومحضر نفسه كويس جدا، المذيع نفسه مكنش مستعد زيه، هو بس راسم نفسه وأغلب التقرير اللي كان عامله مايأكلش عيش مش عارف ايه سبب أنهم يحاولوا يمنعوا أنه يتذاع الا لو كانوا عايزينهم يعندوا فينتشر اكتر — M o k h t a r (@MElMokhtar90) January 7, 2019

3. ظن #السيسي بغبائه أن كشف تعاونه الأمني مع إسرائيل في سيناء سيضيف له دعما دوليا و نسي انه و كل الدولة نفوا ذلك نفيا قاطعا منذ عام عندما نشرته نيويورك تايمز، و لم يدرك أن ذلك قاده للاعتراف الأول بجريمة خيانة عظمي#Sisi60mins#LyingSisi — Amr Darrag (@amr_darrag) January 7, 2019

يدّعي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقابلة مع قناة CBS أنه "لا يوجد سجناء سياسيون في #مصر". في الواقع، وصلت حملة القمع على حرية التعبير في مصر إلى أسوأ مستوياتها على الإطلاق خلال رئاسته. https://t.co/9CuivcUwPy — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) January 4, 2019

واضح في مقابلة السيسي عدم راحته من الأسئلة، تجد تصبب وجهه عرقاً بشكل غير طبيعي، كان يعتقد أنه يمكن التعامل مع الوضع لاحقاً كما لو كان ذراعاً إعلامياً.🤪 #تحيا_مصر — abu hossam & wessam (@abuhosam0) January 4, 2019

وكان ردا الرئيس السيسي على مذيع قناة cbs الامريكيه عن عجز مصر على القضاء الكامل على الإرهاب في سيناء غاية في الإقناع حيث قال له أن أمريكا أنفقت تريليون دولار ولم تقضي على الإرهاب في العراق بشكل كامل

شكرا سيادة الرئيس وتحيا مصر — Yehia z Shalaby 507 (@yehia_507) January 7, 2019

ياجماعه شهادة حق انا مكنتش بحب الراجل ده خالص بس بصراحة قدام عينى الشغل اللي ف العاصمة والمدن الجديدة الراجل مربي الرعب للشركات وفاتح بيوت ناس كتير كلمة منى انا واعتبرونى مبفهمش حاجه مصر هتبان لو السيسى سابها — 🛬 بتاع طرق ومطارات وكدة 🛫 (@tta7fayyad) January 7, 2019

لو سمعتى الحوار مش هتﻻقى السيسى رمى الميكروفون و جرى و ﻻ كان بيتصبب عرقا و كمان اجاب على اﻷسئله اجابات قويه و منطقيه و ليس كما روجت الجزيره و قنوات اﻷخوان و العيال البلهاء اللى بيمشوا ورا اى كﻻم من غير ما يتحققوا — Amro Al-Sofany (@amroadelfahmy) January 7, 2019

الواحد امبارح كان محتاس مابين الجولدن جلوب و لقاء السيسي 😂كانت ليلة حلوة 😂 — عسلية (@NawalM_Elsayed) January 7, 2019

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