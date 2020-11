ماذا تعني زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي للبلدة القديمة؟

زار مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون "حائط البراق" بالقدس المحتلة، أمس الأحد، على هامش زيارته لدولة الاحتلال الإسرائيلي لبحث القرار الذي اتخذته واشنطن بالانسحاب من سوريا.

ورافق بولتون في زيارته لحائط البراق بالبلدة القديمة، السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان والحاخام مردخاي سولي إلياف رئيس مؤسسة تراث الحائط الغربي ومسؤولين آخرين من سلطة الاحتلال، تجولوا خلالها في الأنفاق أسفل الحي الإسلامي وساحة البراق وأراضي الأوقاف الإسلامية في البلدة، وأثارت تلك الزيارة الاستفزازية ردود فعل غاضبة في الجانب الفلسطيني.

Under mining international law by representatives of a super power , will only lead to lawlessness , the logic of power rather than the power of logic . This behaviour will not change the fact that East Jerusalem is occupied territory and the capital of the state of Palestine https://t.co/NeBUorEE2j

— Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) January 6, 2019