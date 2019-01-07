شاهد: والد شاب ألماني يروي تفاصيل اختفائه بمصر

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اختفاء اثنين من المواطنين الألمان في مصر خلال الأيام الماضية.
التفاصيل:
- متحدث باسم الخارجية الألمانية قال إن السفارة الألمانية في القاهرة على اتصال مع السلطات المصرية، وتبذل قصارى جهدها لاستيضاح ملابسات الأمر في كلا الحالتين.
- المتحدث أضاف: "يتعلق الأمر بحالتين مختلفتين لمواطنين ألمانيين اثنين مفقودين. انشغلنا بأمرهما منذ بضعة أيام، ونتعامل مع كلا الحالتين بجدية تامة".
- وكالة الأنباء الألمانية قالت إن الاثنين يحملان الجنسية الألمانية والمصرية.
- أحد الشخصين شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، وانقطعت أخباره في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قبل أن يقوم برحلة داخلية من الأقصر إلى القاهرة، حيث كان يعتزم زيارة جده.
- محمد الصباغ، والد عيسى الصباغ أحد الشابين المختفين، قال لـ "قناة الجزيرة مباشر" إن ابنه وصل إلى مدينة الأقصر، جنوب القاهرة، في طريقه إلى العاصمة المصرية، لكنه "اختفى تماما ولا نعرف عنه شيئا على الإطلاق"، نافيا أن يكون له أي نشاط سياسي.
- الصباغ قال إن أجهزة الأمن المصرية احتجزت ابنه فور وصوله إلى الأقصر، بحسب ما أبلغه معارف له.
- وكالة الأنباء الألمانية كشفت أن الشخص الثاني، هو شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، واحتجز في مطار القاهرة في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ولم يُسمع عنه منذ ذلك الحين.
- الوكالة نقلت عن والدته "السلطات أوقفته في المطار وسمحت لأخيه، الذي كان بصحبته، فقط بالدخول، وأنه مختفي منذ ذلك الحين".
- الأم قالت إنها توجهت بخطاب إلى السفارة الألمانية في مصر لطلب المساعدة.
- موقع "شبيغل أونلاين" الإخباري الألماني أورد في أغسطس/ آب الماضي أنباء عن منع مواطن ألماني، من أصول مصرية، من الدخول في مطار القاهرة، وتمت إعادته مرة أخرى إلى مدينة فرانكفورت.