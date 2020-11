شاهد: مراهقة سعودية تجبر تايلاند على منع ترحيلها

تراجعت تايلاند، الإثنين، عن خططها ترحيل مراهقة سعودية فرت من عائلتها، وذلك بعدما تحصنت داخل غرفة في فندق بمطار بانكوك الدولي لمنع مسؤولي الهجرة من وضعها على طائرة متجهة للكويت.

ورهف محمد القنون (18 عامًا) موجودة في مطار بانكوك منذ، السبت الماضي، عندما وصلت في رحلة جوية قادمة من الكويت. وقالت إنها تخشى أن تتعرض للقتل على يد عائلتها.

ولم تعلق العائلة بشأن اتهامات رهف لها بإساءة معاملتها.

تصريحات رئيس مصلحة الهجرة التايلاندية:

ونشرت رهف تسجيلًا مصورًا على تويتر اليوم الإثنين وهي تحصن باب الغرفة في الفندق بمنضدة وحشية فراش، وقالت إنها فرت من الكويت عندما كانت عائلتها تزور البلاد وإنها كانت تخطط للسفر من تايلاند إلى أستراليا لطلب اللجوء.

تصريحات "رهف":

https://twitter.com/rahaf84427714/status/1082144843374055424?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/rahaf84427714/status/1082219005161684992?ref_src=twsrc%5Etfw

وتؤكد سلطات الهجرة التايلاندية من جهتها أنها حاولت الهرب من زواج مدبر، وفق "فرانس برس".

بيان المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في بانكوك:

Australian senator calls on the government to issue emergency travel documents to allow young Saudi woman @rahaf84427714 trapped at Bangkok airport to travel to Australia. Do it, Australia! https://t.co/mLH4RELi8s

مساندة حقوقية:

Video from @rahaf84427714 just sent from her hotel room at the #Bangkok airport. She has barricaded herself in the room & says she will not leave until she is able to see #UNHCR. Why is #Thailand not letting @Refugees see her for refugee status determination? @hrw #SaveRahaf pic.twitter.com/3lb2NDRsVG

— Phil Robertson (@Reaproy) January 7, 2019