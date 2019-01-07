تقرير: 3 وفود من دولة عربية زارت إسرائيل "سرا"

كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على تويتر "إسرائيل بالعربية"، مساء الأحد، عن قيام 3 وفود من دولة عربية بزيارتها "سرًا" خلال عام 2018.
زارت إسرائيل ٣ وفود من العراق خلال العام الأخير، حيث تم زيارة الوفد الثالث قبل عدة أسابيع. وضمت الوفود شخصيات سنية وشيعية لها تأثير بالعراق. زارت هذه الشخصيات متحف ياد فاشيم لتخليد ذكرى المحرقة، واجتمعت بأكاديميين ومسؤولين اسرائيليين. وزارة الخارجية الإسرائيلية تدعم هذه المبادرة. pic.twitter.com/DGy3gdSK3G
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 6, 2019
ثلاثة وفود عراقية رسمية وصلت مؤخراً وعلى مستوى رفيع بعثتها الحكومة العراقية 🇮🇶 إلى أورشليم 🇮🇱 تفاوضت معنا على ثلاثة محاور وهي : –
١- الانسحاب الإيراني من جنوب سوريا مقابل وقف القصف الاسرائيلي
٢- حل الأحزاب الشيعية ويعلن العراق وسوريا ولبنان ودول الخليج التطبيع
٣- غير صالح للنشر .
— إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) January 6, 2019
وشهد 2018 نشاطات تطبيعية بين دول عربية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، على رأسها السعودية والبحرين، وأخذ بعضها طابعًا أقرب إلى العلنية بعد سنوات من اللقاءات السرية.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، العام الماضي، بأن هناك تطورات إيجابية في العلاقة بين إسرائيل وبعض الدول العربية، موضحًا أن إسرائيل لم تتخيل قبل عدة سنوات التطبيع مع دول عربية محورية وبهذا الزخم.