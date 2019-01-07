السعودية تُعد أكباش فداء لحماية القحطاني وعسيري والطبيقي

وصفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، المحاكمات التي تجريها السلطات السعودية للمتورطين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي بأنها "مهزلة ومحاولة للإفلات من العقاب".

أبرز ما ورد في افتتاحية الصحيفة:

السعودية عقدت هذه المحاكمات لتفادي فرض الكونغرس الأمريكي عقوبات على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

سرية الجلسات، وإخفاء أسماء المشتبه فيهم، وعدم توجيه تهم لكبار المسؤولين المتورطين، تشكك في نزاهة المحاكمات.

السعودية تُعد أكباش فداء لرفع المسؤولية عن سعود القحطاني وأحمد عسيري وصلاح الطبيقي.

الإجراء السعودي يهدف إلى تفادي المزيد من الخطوات في الكونغرس.

إجراءات المحاكمة ضعيفة ومثيرة للشفقة، إذ تمت محاكمة مجموعة صغيرة من أفراد الأمن بدلا من كبار المسؤولين عن مقتل خاشقجي فضلا عن ولي العهد نفسه.

على الولايات المتحدة أن تدعم قيمها بالإصرار على العدالة في قضية خاشقجي.

يجب على الكونغرس أن يتولى زمام المبادرة، ويجب على القيادة الديمقراطية الجديدة في مجلس النواب تقديم إجراءات جديدة نحو فرض عقوبات أمريكية على جميع المسؤولين عن قتل خاشقجي، بما في ذلك محمد بن سلمان، وإنهاء الدعم الأمريكي للحرب السعودية في اليمن.

نقلت عن مصدر في إدارة الرئيس الأمريكي قوله إن الرواية السعودية لم تبلغ مستوى المصداقية والمساءلة الذي تسعى إليه إدارة ترمب.

موقف ألماني فرنسي من محاكمة قتلة خاشقجي:

المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوف برغر: الرياض لم تجب عن الأسئلة المهمة المتعلقة بمقتل خاشقجي، ولم توضحها بعد.

برغر: ألمانيا طالبت السعودية مرارا وتكرارا بالتعاون بشكل كامل مع التحقيقات التي تجريها تركيا، وعلى الرياض ضمان وجود توضيحات ذات مصداقية، وفق المعايير الدولية.

المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية اغنيس فون دير: باريس تطالب بأن يكون هناك وضوح لحيثيات العملية في هذه القضية البالغة الخطورة وأن يحاكم المدبرون ويعاقبوا.

فرنسا تعارض عقوبة الإعدام في كل مكان وفي كل الظروف.



السعودية أعلنت وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول

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