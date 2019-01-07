الحكومة الغابونية تعلن فشل المحاولة الانقلابية

أعلنت الحكومة الغابونية، الإثنين، فشل المحاولة الانقلابية التي نفذها ضباط، وتوقيف الضالعين فيها.

التفاصيل:

متحدث باسم الحكومة الغابونية، قال، إن 2 من بين المجموعة التي نفذت المحاولة الانقلابية صباح اليوم قتلا دون أن يوضح ملابسات مقتلهما، كما قال إن 7 من المجموعة تم اعتقالهم من قبل قوات التدخل السريع التابعة للدرك ومن بينهم الضابط الذي قرأ بيان الانقلاب أمام التلفزيون.

مابانغو، أشار إلى أن الوضع في البلاد تحت سيطرة الحكومة، وأنّ كل شيء سيعود إلى طبيعته في غضون ساعات.

السلطات الغابونية كانت أعلنت إن الوضع في البلاد أصبح تحت السيطرة وذلك بعد ساعات من إعلان مجموعة من الضباط تطلق على نفسها اسم الحركة الوطنية للدفاع والأمن في الغابون سيطرتها على مقر الإذاعة الوطنية وبثت خطابا شككت خلاله في قدرة الرئيس على القيام بمهام منصبه.

ما الذي حدث؟

فجر الإثنين، وعلى الساعة 4:30 بالتوقيت المحلي (05: 30 ت.غ)، تلى الملازم كيلي أوندو أوبيانغ، بيانا باسم جماعة أطلقت على نفسها "الحركة الوطنية لقوات الدفاع والأمن في الغابون"، قال فيها إن "الكلمة التي ألقاها الرئيس علي بونغو، في رأس السنة، تعزز الشكوك في مدى قدرته على مواصلة أداء مهام منصبه".

رئيس الغابون علي بونغو (رويترز)

ردود أفعال:

فرنسا دانت محاولة الانقلاب التي جرت في الغابون، ودعت رعاياها إلى تجنب الخروج في شوارع العاصمة الغابونية ليبرافيل في هذه الظروف.

الاتحاد الإفريقي دان بشدة محاولة الانقلاب، وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكى، إن الاتحاد يجدد تأكيده، ورفضه التام لأي تغييرات غير دستورية في السلطة.

خلفيات: