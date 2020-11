استقالة مفاجئة لرئيس الأخبار بشبكة "سي.بي.إس" الأمريكية

أعلن رئيس الأخبار بشبكة "سي.بي.إس" الأميركية ديفد رودس أنه سيترك منصبه، ورغم أن استقالته جاءت بعد يوم من بث مقابلة عبد الفتاح السيسي المثيرة للجدل إلا أنه نفى أي علاقة بينهما.

التفاصيل:

Susan Zirinsky has been named the first ever female president of CBS News, replacing David Rhodes https://t.co/6LAKH5dqss pic.twitter.com/c0n6khzVGv

— CBS News (@CBSNews) January 7, 2019