أنقرة: نستهدف "الإرهابيين" في سوريا وليس الشعب الكردي

شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار على أن بلاده لم ولن تستهدفَ الأكراد، لكنها تحارب كل من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم الدولة.

وتأتي تصريحات أكار عشية محادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الذي قال إن الانسحاب الأمريكي من سوريا سيتم على نحو يضمن أمن إسرائيل ومن سماهم أصدقاء واشنطن الآخرين في المنطقة.

تصريحات أكار:

وكان أكار قال إن الجيش التركي أخذ على عاتقه مسؤولية محاربة تنظيم الدولة، وذلك في تصريح خلال زيارته لقيادة القوات الخاصة المشتركة وضريح سليمان شاه على الحدود السورية.

وعلى وقع استعدادات أمريكية للانسحاب من سوريا، قالت أنقرة إن الجيش التركي لن يسمح بأي وجود إرهابي على حدوده في سوريا والعراق.

ومع استمرار إرسال التعزيزات العسكرية إلى الحدود السورية، أكد وزير الدفاع التركي رفض بلاده إنشاء ما سماها ممرات إرهابية.

بولتون في أنقرة:

الجولان السوري:

ترمب والانسحاب من سوريا:

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الإثنين، إن انسحاب قوات بلاده من سوريا سيتم بـ"حذر ووتيرة مناسبة".

The Failing New York Times has knowingly written a very inaccurate story on my intentions on Syria. No different from my original statements, we will be leaving at a proper pace while at the same time continuing to fight ISIS and doing all else that is prudent and necessary!…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2019