مقتل ضابط مصري خلال تفكيك عبوة ناسفة أمام كنيسة للأقباط

قُتل ضابط شرطة مصري وأصيب آخر أثناء محاولة تفكيك قنبلة في محيط كنيسة بمنطقة "عزبة الهجانة" بمدينة نصر شرقي القاهرة.

يأتي ذلك قبل يوم من احتفالات المسيحيين المصريين بأعياد الميلاد وفق التقويم الشرقي.

التفاصيل:

التلفزيون المصري ذكر أن ضابط شرطة لقي حتفه، السبت، أثناء محاولته تفكيك عبوة ناسفة عُثر عليها عند كنيسة في شرق القاهرة وذلك قبل أقل من يومين على احتفال المسيحيين الأرثوذكس في مصر بعيد الميلاد.

ثلاثة مصادر أمنية ووسائل إعلام رسمية قالت إن العبوة كانت إحدى عبوتين داخل حقيبة على أحد الأسطح المجاورة.

المصادر الأمنية ذكرت أن شرطيين وأحد المارة أصيبوا عند انفجار العبوة الناسفة.

قُبيل منتصف الليل، كان هناك طوق أمني مشدّد يمنع الوصول إلى محيط الكنيسة، بحسب مشاهدات صحفيين في وكالة فرانس برس.

المصادر الأمنيّة أشارت إلى أنّ العبوة التي انفجرت، مساء السبت، كانت قد وُضِعت داخل حقيبة قام عناصر الشرطة بفحصها. والضابط الذي قُتل جرّاء الانفجار يدعى مصطفى عبيد وهو خبير متفجّرات.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

ويأتي انفجار العبوة، عشيّة افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كاتدرائية "ميلاد المسيح" وهي الأكبر في الشرق الأوسط.

وعززت قوات الأمن وجودها أمام الكنائس والأديرة قبل الاحتفال بليلة رأس السنة وعيد الميلاد عند الأقباط الأرثوذكس الذي يحتفلون به يوم السابع من يناير/ كانون الثاني من كل عام.

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