على خطى "ماتيس".. استقالة كبير موظفي البنتاغون

قرر الأدميرال كيفين سويني، أمس السبت، الاستقالة من منصب كبير موظفي وزارة الدفاع الأمريكية موضحا أنه سيعود إلى القطاع الخاص من غير أن يبين سبب استقالته.

وتعقُب هذه الخطوة تنحي وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الشهر الماضي بسبب خلافه مع سياسات الرئيس دونالد ترمب وكذلك استقالة دانا وايت الناطقة باسم الوزارة منذ أيام.

تصريحات سويني:

بعد عامين في البنتاغون، قررت أن الوقت قد حان للعودة إلى القطاع الخاص.

لقد كان شرفًا لي الخدمة مرة أخرى إلى جانب رجال ونساء وزارة الدفاع.

سويني لم يذكر أسباب الاستقالة، لكنه أشار إلى أنه سيتجه للعمل في القطاع الخاص.

كيفن سويني، شغل منصب كبير موظفي البنتاغون منذ يناير/كانون الثاني 2017.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب, ووزير الدفاع الأمريكي المستقيل جيم ماتيس (غيتي)

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