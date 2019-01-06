تونس: سنسعد برفع الجامعة العربية تعليق عضوية سوريا

قال الموفد الرئاسي التونسي لزهر القروي الشابي إن بلاده "ستكون مسرورة جدا" إذا قررت الجامعة العربية رفع تعليق عضوية سوريا.

تصريحات الموفد الرئاسي التونسي جاءت لدى وصوله إلى مطار العاصمة اللبنانية بيروت لتسليم الرئيس اللبناني ميشال عون دعوة لحضور القمة العربية التي ستعقد في تونس نهاية مارس/ آذار المقبل.

أهم تصريحات الموفد التونسي:

الشابي: أمر سوريا لا يتعلق بتونس بل بالجامعة العربية التي علقت نشاطها فيها.

الشابي: إذا كانت الجامعة سترفع التعليق فنحن سنكون مسرورين جدا بأن تنضم سوريا إلى الأمة العربية.

الشابي: المساعي تحصل في الجامعة العربية، ويوجد بوادر خير في هذا الموضوع لاسيما وأن عددا من الدول العربية أعادت فتح سفاراتها في دمشق.

الشابي: الجو ملائم حتى تعود سوريا إلى مكانها الطبيعي في الأمة العربية، لأن سوريا لا يمكن أن تكون خارجها.

الشابي: نتمنى أن تكون (القمة العربية) قمة خير وسداد للأمة العربية وإن شاء الله تكون قمة التوحيد لا غير ذلك.

المعارضة السورية:

الأسابيع الأخيرة شهدت خطوات عربية متصاعدة للتطبيع مع نظام بشار الأسد.

المعارضة السورية دعت الدول العربية لعدم استئناف علاقاتها مع الأسد.

كبير مفاوضي المعارضة السورية نصر الحريري عبر عن استغرابه من قرار بعض الدول استئناف العلاقات مع الأسد وحثها على العدول عن ذلك.

الحريري: لا نعتقد أنها خطوة صائبة اليوم للمجتمع العربي أن يعيد تأهيل هذا النظام وأن يقبل بهم على طاولة راقية بحجم جامعة الدول العربية ويده تقطر بدماء السوريين.

الحريري: القرار لن يكون لصالح العملية السياسية ولن يكون لصالح الشعب السوري.

الحريري: نظام الحكم في سوريا نظام إجرامي حربي بكل معنى الكلمة. بشار الأسد سيبقى مجرم حرب لو صافحه ألف زعيم.

الحريري: لا يزال يحدونا الأمل بأن هناك إمكانية أن تعيد هذه الدول قراءة قراراتها التي قامت بها وينبغي أن تدرك أن العلاقة الحقيقية والمتينة والرصينة والقوية تكون مع اشقائهم من الشعب السوري وليس مع هذا النظام الذي ارتكب كل هذه الجرائم.

خلفية:

من المقرر أن تستضيف لبنان "القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية" ما بين 16 و20 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وسائل إعلام لبنانية نقلت عن مصادر بوجود "مساع لدعوة الأسد" لحضور القمة.

من المقرر عقد مؤتمر القمة العربية في تونس في مارس/ آذار المقبل.

وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي قال إن اتخاذ قرار بشأن "وضعية سوريا يتم بعد اجتماع الرؤساء العرب في القمة، فهم من يقررون وليس تونس".

حركة "النهضة" التونسية دعت قبل أيام إلى "مصالحة وطنية شاملة يستعيد بها الشعب السوري حقه في أرضه وفِي حياة ديمقراطية".

النهضة قالت إنها "مع وضع حد للتقاتل، وما نتج عنه من مآس إنسانية، وعودة سوريا إلى مكانتها الطبيعية في المنظمات الدولية والعربية".

بيان النهضة يأتي بعد أسبوعين من زيارة للرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق، هي الأولى لرئيس عربي منذ 2011.

الإمارات أعادت فتح سفارتها في دمشق الشهر الماضي، وقالت البحرين إن سفارتها في دمشق والبعثة الدبلوماسية السورية في المنامة تعملان "دون انقطاع".

الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي قرر في فبراير/ شباط 2012 قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، وطرد سفيره من تونس، وإغلاق سفارة بلاده في دمشق.

المرزوقي أرجع السبب في قراره إلى تزايد سقوط قتلى من المدنيين على يد قوات النظام، حسب بيان صادر عن الرئاسة حينها.

خلفيات: