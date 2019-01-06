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سياسة|بريطانيا

تليغراف: "ماي" تخطط لتأجيل التصويت على اتفاق "بريكست"

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
6/1/2019

قالت صحيفة "صنداي تليغراف"، إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد تؤجل مرة أخرى التصويت النهائي في مجلس العموم على اتفاقها لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي "بريكست".

أبرز ما ورد في "صنداي تليغراف" البريطانية:
  • من المعتقد أن مساعدي "ماي" يضعون خطة لجعل موافقة أعضاء البرلمان مشروطة بتقديم الاتحاد الأوربي لمزيد من التنازلات.
  • هذه الخطوة تهدف إلى المساعدة في الحد من حجم المعارضة في البرلمان لخطة "ماي" مع إتاحة لمزيد من الوقت لمواصلة المفاوضات مع زعماء الاتحاد الأوربي.
خلفية:
  • ماي اضطرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتأجيل التصويت على خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي في مواجهة معارضة شديدة داخل حزبها وجماعات أخرى في مجلس العموم.
  • تم تغيير موعد التصويت للأسبوع الذي يبدأ في 14 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد مناقشة من المقرر أن تبدأ في الأسبوع القادم.
متظاهر مناهض لـ &quot;بريكست&quot; أمام مبنى البرلمان البريطاني (غيتي)
  • من المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوربي في 29 مارس/آذار المقبل، وأثار عجز ماي حتى الآن عن إقرار اتفاقها في البرلمان قلق رجال الأعمال والمستثمرين الذين يخشون من أن البلاد تتجه إلى الخروج من الاتحاد الأوربي بتكلفة اقتصادية كبيرة دون اتفاق.
  • ماي جددت تحذيراتها بشأن العواقب المحتملة ما لم يوافق البرلمان على خطتها إذ قالت لصحيفة "ميل أون صنداي" إن الوظائف في خطر وإن النواب سيعرضون الديمقراطية للخطر إذا لم يلتزموا بنتائج استفتاء عام 2016 التي أيدت الانسحاب من الاتحاد الأوربي.
  • ماي تولت منصب رئيسة الوزراء بعد تصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوربي عام 2016، وواجهت انتقادات من داخل حزبها بسبب خطة الخروج التي توصلت إليها مع الاتحاد، كما أنها فقدت ثقة نواب حزبها بعد إرجاء تصويت برلماني على الاتفاق.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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