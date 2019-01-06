تليغراف: "ماي" تخطط لتأجيل التصويت على اتفاق "بريكست"

قالت صحيفة "صنداي تليغراف"، إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد تؤجل مرة أخرى التصويت النهائي في مجلس العموم على اتفاقها لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي "بريكست".

أبرز ما ورد في "صنداي تليغراف" البريطانية:

من المعتقد أن مساعدي "ماي" يضعون خطة لجعل موافقة أعضاء البرلمان مشروطة بتقديم الاتحاد الأوربي لمزيد من التنازلات.

هذه الخطوة تهدف إلى المساعدة في الحد من حجم المعارضة في البرلمان لخطة "ماي" مع إتاحة لمزيد من الوقت لمواصلة المفاوضات مع زعماء الاتحاد الأوربي.

خلفية:

ماي اضطرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتأجيل التصويت على خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي في مواجهة معارضة شديدة داخل حزبها وجماعات أخرى في مجلس العموم.

تم تغيير موعد التصويت للأسبوع الذي يبدأ في 14 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد مناقشة من المقرر أن تبدأ في الأسبوع القادم.

متظاهر مناهض لـ "بريكست" أمام مبنى البرلمان البريطاني (غيتي)