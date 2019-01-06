بولتون: الانسحاب من سوريا يجب أن يتم مع "ضمان" الدفاع عن الحلفاء

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن الانسحاب الأمريكي من سوريا يجب أن يتم مع "ضمان" الدفاع عن الحلفاء.

تصريحات بولتون جاءت في زيارة لإسرائيل التقى خلالها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

التفاصيل:

لدى سؤاله عما إذا كان الانسحاب الأمريكي من سوريا لن يتم إلا إذا ضمنت تركيا سلامة المقاتلين الأكراد، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي "هذا صحيح بشكل أساسي".

بولتون قال في تصريحات قبل لقائه نتنياهو "لا نعتقد بأن الأتراك سيقومون بعمل عسكري دون تنسيق كامل وموافقة من الولايات المتحدة على الأقل حتى لا يعرضوا قواتنا للخطر وأيضا حتى يلتزمون بطلب الرئيس بعدم تعرض قوات المعارضة السورية التي قاتلت معنا للخطر".

المسؤول الأمريكي أوضح أن بلاده تهدف إلى أن يتم تنفيذ سحب القوات "بطريقة تضمن أن تنظيم الدولة قد هُزم ولم يعد قادراً على إحياء نفسه ليصبح تهديداً مجددا… كذلك لنتأكد من الضمان التام للدفاع عن إسرائيل وأصدقائنا الآخرين في المنطقة، وللاهتمام بمن حاربوا إلى جانبنا ضد تنظيم الدولة وغيره من الجماعات "الإرهابية".

بولتون قال إنه لا يوجد جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من سوريا، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن هذا ليس التزاما بإطار زمني مفتوح، مضيفا "يتحدد الإطار الزمني بناء على القرارات السياسية التي يتعين علينا تنفيذها".

في واشنطن، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التأكيد على أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سوريا، لكنه أشار إلى أن هذه الخطوة ربما لا تتم سريعا.

ترمب قال للصحفيين "لم أقل مطلقا إننا نفعل ذلك على وجه السرعة. لكننا نقضي على تنظيم الدولة".

تعليق تركي:

بولتون، الذي يتوجه إلى تركيا الاثنين، أوضح أن الولايات المتحدة ستجري محادثات مع أنقرة لمعرفة أهدافها وقدراتها.

المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن نفى ادعاءات استهداف تركيا للأكراد واصفا إياها بأنها "ادعاءات لا يتقبلها العقل".

كالن شدّد في بيان على أن بلاده تستهدف تنظيم الدولة وتنظيم غولن ووحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني "الإرهابية".

المتحدث أكد أنّ هدف تركيا هو "مكافحة الإرهاب لحماية أمنها القومي وتحقيق السلام الإقليمي وضمان الاستقرار والأمن".

المسؤول التركي أضاف "لا يمكن للإرهابيين أن يمثلوا الأكراد، والادعاء بأن تنظيمًا إرهابيا يمثل الأكراد هو في المقام الأول إساءة لإخوتنا الأكراد"، مشيرا إلى أن أن هدف تركيا من محاربة حزب العمال الكردستاني وامتدادها في سوريا، هو "تخليص الأكراد من ظلم واضطهاد هذه المنظمة الإرهابية".

كالن أكد أن تركيا تهدف في سياستها تجاه سوريا إلى الحفاظ على "وحدة الأراضي السورية وتطهيرها من كافة المنظمات الإرهابية، وتهيئة الظروف الاجتماعية والسياسية من أجل عودة المدنيين لمنازلهم بكل أمن وأمان".

خلفية: