الكويت تطالب دبي بالإفراج عن نحو نصف مليار دولار مجمدة

قال صندوق الموانئ الكويتية الأحد إن الكويت كررت طلبها من دبي الإفراج عن مبلغ 496 مليون دولار تم التحفظ عليها منذ أكثر من عام، وتعود للصندوق.

القصة

الصندوق الكويتي قال في بيان: طلبت دولة الكويت رسميا من دبي فك تجميد وإعادة الأموال إلى صندوق الموانئ للاستثمارات الخاصة، الذي سيقوم بتوزيع الأموال على المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة الدوليين والأمريكيين.

الصندوق قال إنه قام في نوفمبر تشرين الثاني 2017 "ببيع آخر استثماراته وتحويل مبلغ 496 مليون دولار إلى الحساب المصرفي لشريكه العام بورت لينك جي بي المحدودة لدى بنك نور في دبي، حيث تم حينها تجميد الأموال بدون أي سبب".

الصندوق: النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي كتب رسالة مؤرخة في 30 ديسمبر كانون الأول الماضي إلى النائب العام في دبي عصام عيسى الحميدان يطلب فيها "رفع التحفظ (عن الأموال)… وتمكين الشركة صاحبة الحساب من تحويل وتوزيع المبلغ المذكور".

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