وزير خارجية قطر: الحوار هو الحل وليس المراهقة السياسية

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن افتعال الأزمات وخلق عدوٍ وهمي ليس بالسياسة الناجعة خاصة في منطقتنا.

أبرز تصريحات وزير الخارجية القطري على حسابه بموقع تويتر:

ما نحتاجه اليوم هو التنمية الحقيقية لشعوبنا والحوار القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وليس المراهقة السياسية.

الحفاظ على حقوق ومكتسبات شعوبنا وتوظيف مقدرات دولنا لخدمتهم أفضل بلا شك من إلهاء الشعوب وإشغالها بأزمات مفتعلة لا جدوى منها، ومحاولة خداعهم بانتصارات وهمية.

الدوحة ماضية في مسيرة نهضتها لتكون نموذجاً و أملاً لما يمكن أن يكون عليه عالمنا العربي.

في قطر اتحدت القيادة الصادقة الحكيمة والإرادة الجماعية الحقيقية والنتيجة بفضل الله ومنّه نراها اليوم، ولن ندخر جهداً للمحافظة عليها.

افتعال الأزمات و خلق عدوٍ وهمي ليس بالسياسة الناجعة خاصة في منطقتنا، فما نحتاجه اليوم هو التنمية الحقيقية لشعوبنا و الحوار القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وليس المراهقة السياسية. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) January 5, 2019

فإن الحفاظ على حقوق و مكتسبات شعوبنا و توظيف مقدرات دولنا لخدمتهم أفضل بلا شك من إلهاء الشعوب واشغالها بأزمات مفتعلة لا جدوى منها و لا طائل، ومحاولة خداعهم بانتصارات وهمية، "فالشمس لا تغطى بغربال". — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) January 5, 2019

#الدوحة ماضية في مسيرة نهضتها لتكون نموذجاً و أملاً لما يمكن أن يكون عليه عالمنا العربي، ففي قطر اتحدت القيادة الصادقة الحكيمة والإرادة الجماعية الحقيقية والنتيجة بفضل الله و منّه نراها اليوم، ولن ندخر جهداً للمحافظة عليها. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) January 5, 2019

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