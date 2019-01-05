وزير خارجية قطر: الحوار هو الحل وليس المراهقة السياسية

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن افتعال الأزمات وخلق عدوٍ وهمي ليس بالسياسة الناجعة خاصة في منطقتنا.
افتعال الأزمات و خلق عدوٍ وهمي ليس بالسياسة الناجعة خاصة في منطقتنا، فما نحتاجه اليوم هو التنمية الحقيقية لشعوبنا و الحوار القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وليس المراهقة السياسية.
— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) January 5, 2019
فإن الحفاظ على حقوق و مكتسبات شعوبنا و توظيف مقدرات دولنا لخدمتهم أفضل بلا شك من إلهاء الشعوب واشغالها بأزمات مفتعلة لا جدوى منها و لا طائل، ومحاولة خداعهم بانتصارات وهمية، "فالشمس لا تغطى بغربال".
— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) January 5, 2019
#الدوحة ماضية في مسيرة نهضتها لتكون نموذجاً و أملاً لما يمكن أن يكون عليه عالمنا العربي، ففي قطر اتحدت القيادة الصادقة الحكيمة والإرادة الجماعية الحقيقية والنتيجة بفضل الله و منّه نراها اليوم، ولن ندخر جهداً للمحافظة عليها.
— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) January 5, 2019