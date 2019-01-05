نيويورك تايمز تروي تفاصيل مقابلة السيسي المثيرة للجدل..ماذا قالت؟

وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" طلب القاهرة منع بث مقابلة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها أحدث مؤشرات عداء الرأي العام المصري لـ "التعاون الخاص"مع إسرائيل مما يسبب احراجا للنظام.

ورصد تقرير لمراسل الصحيفة في القاهرة ديفيد كيركباتريك، المقيم حاليا في لندن، عددا من مظاهر ما وصفه بعداء الرأي العام المصري للتطبيع مع إسرائيل من بينها تصويت البرلمان في العام 2016 على طرد نائبه (توفيق عكاشة) بتهمة استضافة السفير الإسرائيلي في القاهرة على العشاء بمنزله، لدرجة أن أحد زملائه كان غاضبا فقام بإلقاء حذائه في وجهه قبل التصويت على طرده من البرلمان.

أبرز ما جاء في تقرير نيويورك تايمز:

بعيدا عن عداء الرأي العام المصري الظاهر لإسرائيل، فإن الهيئات العسكرية والاستخباراتية المصرية تعمل عن كثب مع نظيراتها في إسرائيل منذ ما يقرب من أربعة عقود، وبالتحديد منذ ما بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد في العام 1978.

ازداد التعاون بدرجة كبيرة بين الجانبين المصري والإسرائيلي بعد وقوع انقلاب عسكري جاء بوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الي السلطة في العام 2013.

على خلاف عقود من العداوات التي أثمرت العديد من الحروب والنزاعات العسكرية بين الجانبين المصري والإسرائيلي، فإن السيسي ذهب الى مدى أبعد بكثير في التعاون مع إسرائيل لدرجة سماحه بالطائرات الإسرائيلية المقاتلة والطائرات المسيرة بدون طيار للقيام بمئات الهجمات الجوية السرية ضد المتمردين داخل الحدود المصرية في شبه جزيرة سيناء.

عندما قامت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بنشر تقرير عن تلك الحملة الجوية السرية التي تقوم بها إسرائيل داخل سيناء، نفت حكومة السيسي صحة تلك التقارير.

علقت ميشيل دن مدير برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارينغي للسلام الدولي على طلب منع السلطات المصرية بث مقابلة السيسي مع قناة (سي بي إس) الأمريكية بالقول:" كانت الحكومة المصرية طوال الوقت غريبة ومنافقة، لكنها تحت حكم السيسي جعلت التناقض أكثر حدة بسماحها للجيش الإسرائيلي بتوجيه ضربات للمتمردين المصريين على الأراضي المصرية."

نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، قولهم إن الحملة الجوية الإسرائيلية السرية التي بدأت فيما بعد 3 يوليو من العام 2013 لعبت دورا محوريا فيما بعد في استعادة الجيش المصري للسيطرة في مواجهة المتمردين في شبه جزيرة سيناء.