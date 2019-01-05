مسؤول أمريكي يشكك مجددا في رواية الرياض عن مقتل خاشقجي

اعتبر مسؤول أمريكي بارز، أن السعودية لم تظهر ما يكفي من المصداقية في إدارة التحقيق حول مقتل خاشقجي، وقال إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن الرواية السعودية "ترقى إلى مستوى المصداقية"

ماذا قال؟

المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قال لصحفيين طالبا عدم كشف هويته: "من وجهة نظرنا فإن الروايات التي كان مصدرها الجانب السعودي خلال الإجراءات القضائية لم تصل بعد إلى مستوى المصداقية والمسؤولية المطلوبة".

صورة تظهر فريق اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي

المسؤول الأمريكي أوضح، في اشارة إلى قضية مقتل الصحفي السعودي في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالقنصلية السعودية في إسطنبول إلى أن "من مصلحة السعوديين التصدي لهذه المشكلة بحزم للتخلص من هذا العبء وطي صفحة هذه الحادثة التي أثارت هذه الضجة".

المسؤول، قال إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيؤكد على الحاجة للمحاسبة والمصداقية في التحقيق وذلك خلال جولة له بالشرق الأوسط الأسبوع المقبل تشمل الرياض.

بومبيو يواصل باستمرار اتصالاته بالسعوديين للدفع من أجل المحاسبة والمصداقية ووجود رواية سعودية موثوقة لما حدث. بحسب ما ذكر المسؤول في إفادة للصحفيين عن جولة بومبيو.

لا أعتقد من وجهة نظرنا أن الرواية التي يقدمها السعوديون أو العملية القضائية ترقى إلى مستوى المصداقية وتحقيق المساءلة" بحسب ما قال المسؤول، بومبيو يريد أن يحدد السعوديون مرتكبي الحادث ومدبريه وتطبيق العقوبات الملائمة".

مسؤول وزارة الخارجية قال إن الولايات المتحدة "لا تتدخل في تفاصيل القضية" التي ينظرها القضاء لكنها تؤكد الحاجة إلى عملية قانونية ذات مصداقية.

خلفيات: