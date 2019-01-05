لجنة المخابرات بالنواب تعتزم التحقيق في تعاملات ترمب المالية

قال عضو لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي إريك سوالويل، إن اللجنة تعتزم بدء تحقيق في الكونغرس يتعلق بالشؤون المالية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

التفاصيل:

النائب الديمقراطي إيريك سوالويل وعد بالتحقيق في الاشتباه بتورط مؤسسة ترمب بعملية غسيل أموال على خلفية توفر ما سماها "أسباباً محتملة" لتورط شركاته بعمليات غسل أموال مصدرها روسيا عام 2000، تستند إلى اعترافات عائلة ترمب بأنها كسبت أموالاً قادمة من روسيا.

النائب الديمقراطي توقع ألا يقتصر التحقيق في الشؤون المالية لترمب على تعاملات الرئيس السابقة مع روسيا، بل يمكن أن تشمل علاقات "مؤسسات ترمب" بالمملكة العربية السعودية، حيث تم حجز مئات الغرف في "فندق ترمب" من قبل جماعات ضغط سعودية، بعد انتخابه رئيسا.

سوالويل تحدث إلى موقع "ياهو" الإخباري عن العلاقات التجارية للرئيس مع المملكة، وعن الاحتفال الترحيبي "الهائل" الذي استقبله به السعوديون في أول رحلة خارجية له بعد توليه منصبه.

سوالويل أقر بأن التحقيق يمكن أن يستهلك فترة طويلة من الزمن وأن يواجه بمقاومة من البيت الأبيض، وقال "في نهاية المطاف، أعتقد أن قوة ديمقراطيتنا ستتحدد بقدرتنا على الحفاظ على سيادة القانون".

عضو لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي إريك سوالويل (الفرنسية)

مطالبة بمحاكمة ترمب:

عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي رشيدة طليب، دعت إلى محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بهدف عزله في أول يوم لها بعد توليها عضويتة الكونغرس.

طليب قالت في مقالة افتتاحية في صحيفة "ديترويت فري برس" إنه حان الوقت المناسب لبدء إجراءات الإقالة ضد الرئيس ترمب.

طليب اعتبرت أن الرئيس الأمريكي يشكل تهديداً خطيراً ومباشراً على الديمقراطية في الولايات المتحدة ويجب محاكمته لإنهاء ما وصفتها بالأزمة الدستورية في البلاد.

طليب عارضت فكرة انتظار تقارير المحقق الخاص روبرت مولر، لاتخاذ قرار بشأن محاكمة ترمب، وقالت إن هناك أدلة قاطعة على ارتكاب ترمب لجرائم عديدة.

رشيدة طليب النائبة بالكونغرس ذات الأصول الفلسطينية، وصفت الرئيس في مقطع فيديو بُث على مواقع التواصل الاجتماعي، بالوغد دون ذكره بالاسم.

رشيدة طليب تؤدي اليمين الدستورية بالزي الفلسطيني التقليدي

البيت الأبيض يرد:

المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، انتقدت تصريحات طليب، قائلة إنها دليل على أن الديمقراطيين "ليس لديهم حلول لأميركا".

ساندرز: كيف تعزلون رئيسًا ربما فاز بأكبر انتخابات في كل العصور؟

ساندرز: لم يفعل شيئًا خاطئًا (لم يكن متواطئاً مع روسيا، لكن الديمقراطيين هم المتواطئون).

ساندرز: ترمب هو الأكثر نجاحًا في العامين الأولين من أي رئيس، وهو الرئيس الجمهوري الأكثر شعبية في تاريخ الحزب بنسبة قبول 93 ٪.

زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي، انتقد كلمة النائبة طليب قائلا: "إن تركيزهم كله هنا هو محاولة مهاجمة هذا الرئيس بينما نحاول تحريك أمريكا إلى الأمام".

خلفيات:

النائب الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، كان قد قال إن اللجنة ستراجع ما خلصت إليه (سي.آي.إيه) في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وأيضا ما إذا كانت العلاقات المالية الخاصة لترمب مع السعوديين أثرت في تعامله مع القضية كرئيس.

شيف قال في نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، "توجد مجموعة من مشكلات تضارب المصالح المالية المحتملة لدى ترمب والتي سيحتاج الكونغرس لفحصها بدقة".

شيف: "إذا كانت الاستثمارات الخارجية في مشروعات ترمب توجه السياسة الأمريكية بطريقة تعارض مصالح البلاد فإننا بحاجة لمعرفة ذلك".

العضو بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف

كان ترمب، الذي لا يزال يمتلك استثمارات خاصة بعد وصوله للرئاسة لكنه لا يديرها في الوقت الحالي، قال في عام 2015 إنه كسب "مئات الملايين من الدولارات" من مشتريات سعودية.

مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن ألان ستاينبرغ، كان قد توقع أن يستقيل الرئيس الحالي دونالد ترمب من منصبه في عام 2019 مقابل حصانة تمنح له هو وعائلته، بحسب مجلة نيوزويك.

المستشار السابق قال إنه لا يعتقد أن ترمب سيعزل من منصبه، بل سيتقدم باستقالة في 2019 مقابل حصوله على الحصانة.