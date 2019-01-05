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سياسة|مصر

قناة سي بي إس الأمريكية تكشف كواليس حوار السيسي

5/1/2019

بثت قناة سي بي إس الأمريكية الكواليس التي دارت أثناء حوار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع برنامجها الشهير "ستون دقيقة".

التفاصيل:
  • القناة أجرت لقاءً مع مقدم البرنامج سكوت بيلي، ومنتجة البرنامج  حول المقابلة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
  • منتجة البرنامج قالت إن الرئاسة المصرية طلبت الحصول على الأسئلة مكتوبة قبل إجراء المقابلة وهو ما قوبل بالرفض.
  • حول إذا ما كانت هناك أسئلة محرجة قد تتسبب في قيام الرئيس المصري بترك المقابلة رد المذيع سكوت بيلي بالقول إنه لا يهتم، إذا كان هناك سؤال مهم فسوف يوجهه.
  • السلطات المصرية حاولت وقف بث اللقاء مع الرئيس السيسي دون أن تذكر القناة الأسباب.
خلفيات:
  • القناة قالت إنها ستبث الحوار كاملا الأحد المقبل، مشيرة إلى أن السفير المصري في واشنطن تواصل مع فريق برنامج "60 دقيقة" وطلب عدم بث الحوار.
  • السيسي قال في مقتطف بث من الحوار إن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد الإرهابيين في شمال سيناء.
  • السيسي شدد على أن العلاقات بين مصر وإسرائيل هي الأمتن منذ بدء العلاقات بين البلدين ونتعاون بمجالات شتى.
  • الرئيس المصري قال إنه لا سجناء سياسيين في مصر، وأنه  لا يعرف من أين أتت منظمة "هيومن رايتس ووتش" برقم 60 ألف سجين سياسي.
المصدر : الجزيرة مباشر
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