شاهد: أول اشتباكات بين الشرطة الفرنسية والسترات الصفراء في 2019

شهدت العاصمة الفرنسية باريس أول اشتباكات بين الشرطة وبين محتجي حركة "السترات الصفراء" في عام 2019.

التفاصيل:

الشرطة الفرنسية استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

الاحتجاجات بدأت بعد ظهر السبت بطريقة سلمية.

العاصمة باريس شهدت مظاهرتين رئيسيتين، إحداهما بدأت من مقر البلدية باتجاه الجمعية الوطنية "البرلمان"، والثانية في شارع الشانزليزيه.

الشرطة الفرنسية وضعت نحو 15 شاحنة لقوات الأمن على مقربة من قوس النصر.

متظاهرون ألقوا مقذوفات على قوى الأمن قرب قوس النصر، مما دفع الأخيرة إلى الرد بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

المتظاهرون أضرموا النيران في دراجات نارية وسيارات في بعض شوارع باريس.

حسب مواقع فرنسية، شهدت مدن أخرى صدامات مماثلة مثل بوفي وسان مالو ومونبلييه وروين.

لم تصدر أي أرقام رسمية عن عدد المتظاهرين الذين خرجوا في أنحاء فرنسا أو باريس، فيما قدرت وسائل إعلام فرنسية أعداد المتظاهرين في باريس حتى منتصف النهار بنحو 3500 متظاهر.

وسائل الإعلام قدرت أعداد المتظاهرين في سائر فرنسا بنحو 25 ألف شخص، بزيادة 12 ألف عن الأسبوع الماضي.

عدد المتظاهرين ارتفع في باريس وبوردو مقارنة بالأسبوع الأخير من عام 2018، مما يشير إلى أن الحركة لا تزال تملك التأثير على الناس في النزول إلى الشوارع بعد مشاركة ضعيفة خلال عطلة أعياد الميلاد.

لكن على مستوى البلاد، بقيت أعداد المشاركين أقل بكثير من تلك المسجلة في الأسابيع الأولى من المظاهرات.

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