بولتون يحذر النظام السوري من استخدام الأسلحة الكيماوية

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون النظام السوري من مغبة استخدام الأسلحة الكيماوية واعتبار الانسحاب العسكري الأمريكي دعوة لذلك.

أهم تصريحات بولتون:

ليس هناك تغير على الإطلاق في موقف الولايات المتحدة وأي استخدام من النظام السوري لأسلحة كيماوية سيقابل برد قوي للغاية.. كما فعلنا في مرتين سابقتين.

على النظام.. نظام الأسد، ألا تكون لديه أي أوهام بشأن الأمر.

فيما نخوض في تفاصيل كيفية تنفيذ الانسحاب وملابساته لا تريد أن ير نظام الأسد أن ما نفعله يمثل أي تخفيف لموقفنا المعارض لاستخدام أسلحة الدمار الشامل.

وأدلى بولتون بتصريحاته على متن طائرة متجهة إلى تل أبيب في بداية جولة تشمل تركيا أيضا.

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