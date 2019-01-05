المبعوث الأممي لليمن يصل صنعاء لتأكيد وقف إطلاق النار في الحديدة

وصل موفد الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى العاصمة صنعاء لإجراء محادثات بهدف تعزيز وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة.
التفاصيل:
- غريفيث سيجري محادثات في صنعاء مع قادة الحوثيين، على أن يتوجه لاحقا إلى العاصمة السعودية الرياض للاجتماع بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومسؤولين آخرين.
- المبعوث الأممي غريفيث سينتقل الأحد إلى الحديدة غرب اليمن.
- غريفيث سيجري محادثات أيضا في صنعاء مع رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الجنرال الهولندي باتريك كمارت.
خلفية:
- الحديدة كانت جبهة النزاع الرئيسية في الأشهر الأخيرة، مع هجوم واسع النطاق شنته القوات الحكومية، المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، بهدف استعادة السيطرة عليها.
- بموجب الاتفاق، الذي أبرم في السويد في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وافق الحوثيون على إعادة الانتشار من الحديدة.
- كما ينص الاتفاق على وجوب تسليم ميناء الحديدة وسحب المقاتلين بعد أسبوعين من دخول الهدنة حيز التنفيذ، لكن المهلة انتهت من دون أن يتم ذلك.
- بحسب الأمم المتحدة، ما يزال وقف الأعمال العدائية صامدا في الحديدة، لكن مئات من أنصار الحوثيين تظاهروا الجمعة في المدينة مطالبين الأمم المتحدة بضمان احترام الهدنة.
- تدخل عبر ميناء مدينة الحديدة غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان في اليمن.
- وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن عضو في اللجنة المشتركة يمثل الحكومة اليمنية أنه لم يتم التوافق بعد على الجهة التي ستتولى امر الميناء، إضافة إلى استمرار الخلافات حول إعادة انتشار القوات.
- الحكومة اليمنية وجهت رسالة إلى مجلس الأمن اتهمت فيها الحوثين بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار.
- الحوثيون اتهموا التحالف العسكري بقيادة السعودية بتنفيذ طلعات على علو منخفض فوق المدينة.
- من المقرر أن يقدم غريفيث تقريرا أمام مجلس الأمن الأسبوع المقبل، لكن لم يتم تحديد موعد بعد للاجتماع.
- الأمم المتحدة تأمل في جمع الطرفين في وقت لاحق هذا الشهر، مع احتمال أن يتم ذلك في الكويت، لمتابعة التقدم الذي أحرز خلال محادثات السويد في ديسمبر/ كانون الأول.
- الموفد الأممي لم يدل باي تصريح لدى وصوله إلى صنعاء، لكنه التقى خمسة أطفال يعانون أمراضا مزمنة كانوا ينتظرونه في سيارات إسعاف للمطالبة برفع الحظر المفروض منذ نحو أربعة أعوام على مطار صنعاء من جانب التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.
- يقول الحوثيون إن الحظر يمنع آلاف اليمنيين المرضى من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج.
- حسب تقديرات منظمات الأمم المتحدة قتل نحو 10 آلاف شخص منذ تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في مارس/ آذار 2015.
- منظمات دولية لإغاثة والدفاع عن حقوق الإنسان تقول إن عدد القتلى الفعلي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك الرقم.