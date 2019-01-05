المبعوث الأممي لليمن يصل صنعاء لتأكيد وقف إطلاق النار في الحديدة

وصل موفد الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى العاصمة صنعاء لإجراء محادثات بهدف تعزيز وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة.

التفاصيل:

غريفيث سيجري محادثات في صنعاء مع قادة الحوثيين، على أن يتوجه لاحقا إلى العاصمة السعودية الرياض للاجتماع بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومسؤولين آخرين.

المبعوث الأممي غريفيث سينتقل الأحد إلى الحديدة غرب اليمن.

غريفيث سيجري محادثات أيضا في صنعاء مع رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الجنرال الهولندي باتريك كمارت.

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