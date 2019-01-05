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سياسة|السعودية

الغارديان: القتل والتقطيع مصير من يخالف ابن سلمان

ناشط يرتدي زي ولي العهد السعودي خلال مظاهرة أمام البيت الأبيض تطالب بفرض عقوبات على السعودية
ناشط يرتدي زي ولي العهد السعودي خلال مظاهرة أمام البيت الأبيض تطالب بفرض عقوبات على السعودية
5/1/2019

قالت صحفية الغارديان في افتتاحيتها إن على السعودية أن تأخذ على محمل الجد مطلب هيئة تحقيق مستقلة تضـم برلمانييـن بريطانيين بزيارة السعودية للاطلاع على أوضاع الناشطين المعتقلين.

وتناولت الصحيفة البريطانية قضية الناشطات السعوديات المعتقلات وقالت إن على السعودية وقفَ ما تفعله بحقهن.

واعتبرت الصحيفة أن السماح لأعضاء الهيئة بالوصول إلى هؤلاء المعتقلين ومقابلة المسؤولين عن اعتقالهم ستكون خطوة أولى لرد مناسب من السلطات السعودية على الانتقادات الدولية الموجهة لها.

نقاط افتتاحية الغارديان:
  • النظام السعودي يقوم بسجن الناشطات وتعذيبهن  لمطالبتهن بإصلاحات يقول بنفسه إنه مؤيدٌ لها.
  • السعودية تحتل مرتبة متأخرة عالميا في الحريات الدينية، والمدنية والإنسانية.
  • "السعودية الجديدة" هي أسوأ بكثير من "السعودية القديمة"، ولهذا السبب فإنه لا يجب على السياسة البريطانية أن تقدم التجارة وصفقات السلاح على حقوق الإنسان.
  • ولي العهد السعودي شخص أناني خطير لا يسمح لمن لديهم رؤية إصلاحية بأن يخطفوا منه الأضواء وأن ينسب لهم الفضل في إخراج المملكة مما وصفتها الصحيفة بعقلية القرون الوسطى.
  • السعودية تحت حكم آل سلمان تبدو مكانا يسجن فيه ويضرب من يتفقون مع ولي العهد ويعذبون بالإيهام بالغرق أو الصعق الكهربائي. أما القتل والتقطيع فهو من نصيب من يخالفونه الرأي.
ما القصة؟
  • هيئة بريطانية مستقلة شكلها برلمانيون بريطانيون تعتزم إجراء تحقيق مستقل في أوضاع احتجاز المعتقلات السعوديات وأوضاعهن الصحية.
  • هيئة التحقيق في اعتقال الناشطات في السعودية، قالت في رسالة بعثت بها إلى السفير السعودي في لندن  إنها تريد لقاء معتقلات وردت أسماؤهن في تقرير "هيومن رايتس ووتش" وهن: لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، وهاتون الفاسي. وكلهن ناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة. إضافة إلى عدد من الرجال المناصرين للحركة، وهم المحامي إبراهيم المديميغ، ورجل الأعمال المحسن عبد العزيز مشعل، والناشط الاجتماعي محمد ربيع.
اللجنة تريد لقاء ناشطات سعوديات وردت أسماؤهن في تقرير هيومن رايتس ووتش بينهن لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وسمر بدوي (الجزيرة)
  • الهيئة تريد التحقيق في مزاعم وردت بشأن المعتقلات، وتشمل التعذيب بالصعق الكهربائي، والتقييد بالسرير، والجلد. إضافة إلى التحرش الجنسي، والتهديد بالاغتصاب، والاعتداء بالضرب، والتهديد بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بتهمة الخيانة. والحرمان من الزيارة، أو الوصول إلى محامين.
المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر + الغارديان + وكالات
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