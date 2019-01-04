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سياسة|ألمانيا

نشر بيانات مئات السياسيين الألمان على الإنترنت

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
4/1/2019

ذكرت الحكومة الألمانية أنه تم نشر بيانات شخصية ووثائق تخص مئات السياسيين والشخصيات العامة، من بينهم المستشارة أنغيلا ميركل، على الإنترنت.

ما القصة؟
  • المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية رفض تأكيد أن نشر البيانات كان نتيجة عملية اختراق.
  • وسائل إعلام ألمانية قالت في وقت سابق إن متسللين نشروا بيانات على الإنترنت بينها تفاصيل بطاقات ائتمان وأرقام هواتف محمولة.
  • وسائل الإعلام أوضحت أن العملية طالت سياسيين من كل الأحزاب الرئيسية باستثناء حزب البديل من أجل ألمانيا المنتمي لليمين المتطرف.
تصريحات مارتينا فيتس المتحدثة باسم الحكومة الألمانية:
  • تم نشر بيانات شخصية ووثائق تخص مئات من السياسيين والشخصيات العامة على الإنترنت.
  • الشخصيات التي تعرضت لتسريب بياناتها تضم نوابا في البرلمان الألماني "البوندستاغ" والبرلمان الأوربي والبرلمانات المحلية بالولايات والمجالس المحلية.
  • مراجعة أولية أظهرت أنه لم تنشر أي معلومات حساسة من مكتب المستشارية "وهذا يشمل (بيانات) المستشارة".
التفاصيل:
  • متحدثة باسم وزارة الدفاع قالت إن القوات المسلحة لم تتأثر.
  • وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن التسريب لم يحدث عبر الشبكة الحكومية، ومن المرجح أن يكون التسريب تم عبر شبكة البرلمان.
  • بحسب وسائل إعلام محلية، ظهر في البيانات التي تم تسريبها على "تويتر" رقم فاكس وبريد إلكتروني خاص بالمستشارة بالإضافة إلى عدد من الخطابات المرسلة منها وإليها.
  • وسائل الإعلام قالت إن صاحب الحساب الذي سرب البيانات على "تويتر" يصف نفسه بتعبيرات مثل البحث الأمني وفنان وتهكم وسخرية.
  • البيانات المسربة تتضمن أرقام هواتف جوالة وعناوين وبيانات شخصية للغاية، مثل بطاقات هوية أو محادثات إلكترونية أو خطابات أو فواتير أو معلومات عن بطاقات ائتمانية.
  • التسريبات شملت أيضا في بعض الحالات محادثات إلكترونية عائلية ومعلومات عن بطاقات ائتمانية لأفراد عائلات هؤلاء الساسة.
  • جهاز مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع للمكتب الاتحادي لأمن المعلومات عقد اجتماعا لتنسيق رد فعل أجهزة الحكومة الاتحادية بما في ذلك المخابرات الداخلية والخارجية.
  • إذا كان نشر المعلومات نتيجة اختراق فسيكون هذا أحدث هجوم إلكتروني على مؤسسات سياسية وشخصيات مرموقة في ألمانيا.
  • العام الماضي، قال نواب في البرلمان إن هجوما إلكترونيا كبيرا نجح في اختراق شبكة كمبيوتر وزارة الخارجية.
  • مسؤولو الأمن ألقوا باللائمة في معظم الهجمات السابقة على جماعة تسلل روسية، يقول خبراء إنها على صلة وثيقة بجهاز مخابرات روسي.
  • خبراء أمنيون حملوا نفس الجماعة مسؤولية هجوم قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.
المصدر : وكالات
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