نشر بيانات مئات السياسيين الألمان على الإنترنت

ذكرت الحكومة الألمانية أنه تم نشر بيانات شخصية ووثائق تخص مئات السياسيين والشخصيات العامة، من بينهم المستشارة أنغيلا ميركل، على الإنترنت.

ما القصة؟

المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية رفض تأكيد أن نشر البيانات كان نتيجة عملية اختراق.

وسائل إعلام ألمانية قالت في وقت سابق إن متسللين نشروا بيانات على الإنترنت بينها تفاصيل بطاقات ائتمان وأرقام هواتف محمولة.

وسائل الإعلام أوضحت أن العملية طالت سياسيين من كل الأحزاب الرئيسية باستثناء حزب البديل من أجل ألمانيا المنتمي لليمين المتطرف.

تصريحات مارتينا فيتس المتحدثة باسم الحكومة الألمانية:

تم نشر بيانات شخصية ووثائق تخص مئات من السياسيين والشخصيات العامة على الإنترنت.

الشخصيات التي تعرضت لتسريب بياناتها تضم نوابا في البرلمان الألماني "البوندستاغ" والبرلمان الأوربي والبرلمانات المحلية بالولايات والمجالس المحلية.

مراجعة أولية أظهرت أنه لم تنشر أي معلومات حساسة من مكتب المستشارية "وهذا يشمل (بيانات) المستشارة".

التفاصيل: