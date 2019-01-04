نائبة من أصول عربية بالكونغرس تسب ترمب وتتعهد بعزله

انتقدت سارة ساندرز المتحدثة باسم للبيت الأبيض تصريحات طليب التصريحات قائلة أنها دليل على أن الديمقراطيين "ليس لديهم حلول لأميركا".
كيف تعزلون رئيسًا ربما فاز بأكبر انتخابات في كل العصور؟
لم يفعل شيئًا خاطئًا (لم يكن متواطئاً مع روسيا، لكن الديمقراطيين هم المتواطئون).
ترمب هو الأكثر نجاحًا في العامين الأولين من أي رئيس، وهو الرئيس الجمهوري الأكثر شعبية في تاريخ الحزب بنسبة قبول 93 ٪؟
زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي انتقد كلمة النائبة طليب قائلا: "إن تركيزهم كله هنا هو محاولة مهاجمة هذا الرئيس بينما نحاول تحريك أمريكا إلى الأمام.”
How do you impeach a president who has won perhaps the greatest election of all time, done nothing wrong (no Collusion with Russia, it was the Dems that Colluded), had the most successful first two years of any president, and is the most popular Republican in party history 93%?
نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي قالت إن الديمقراطيين سينتظرون نتائج تحقيقات مولر قبل الإقدام على إجراءات عزل ترمب.
بيلوسي أضافت أنه لا يتعين عزله لسبب سياسي، وفي ذات الوقت لا يتعين تجنب المضي في إجراءات العزل لسبب سياسي أيضا.