شاهد| السيسي: جيشنا يعمل مع إسرائيل ضد الإرهابيين في سيناء

قالت قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية إنها ستبث، الأحد المقبل، لقاء أجرته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضافت القناة أن السفير المصري في واشنطن تواصل مع فريق برنامج "60 دقيقة" وطلب عدم بث الحوار.

أبرز ما قاله السيسي لسي بي إس نيوز:

الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد الإرهابيين في شمال سيناء.

العلاقات بين مصر وإسرائيل هي الأمتن منذ بدء العلاقات بين البلدين ونتعاون بمجالات شتى.

لا سجناء سياسيين في مصر ولا أعرف من أين أتت منظمة "هيومن رايتس ووتش" برقم 60 ألف سجين سياسي.

اعتصام رابعة كان به آلاف من المسلحين وحاولنا تفريقه بكل الطرق السلمية.

السفير المصري في واشنطن اتصل بنا بعد تسجيل المقابلة مع السيسي وطلب منا عدم بثها.

المقابلة التي أجريناها مع الرئيس المصري ستبث بالكامل، الأحد المقبل.

وقالت القناة إن السيسي الذي جاء إلى السلطة بعد احتجاجات غير راضية عن أداء الرئيس محمد مرسي أصبح أكثر استبدادا من أي من أسلافه في تاريخ مصر الحديث برأي منتقديه.

ونقلت عن وزارة الخارجية الأمريكية أن عمليات القتل والتعذيب تتم في سجون السيسي اليوم تماما كما كانت قبل توليه السلطة.

كما نقلت القناة عن السجين السياسي السابق محمد سلطان قوله "لقد تم استهدافي لأنني كنت بحوزتي كاميرا، كان لدي هاتف أغرد من خلاله"، وسلطان، مصري، يحمل الجنسية الأمريكية قامت الإدراة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتدخل للإفراج عنه من السجون المصرية.

