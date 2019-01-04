شاهد| السيسي: جيشنا يعمل مع إسرائيل ضد الإرهابيين في سيناء

قالت قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية إنها ستبث، الأحد المقبل، لقاء أجرته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأضافت القناة أن السفير المصري في واشنطن تواصل مع فريق برنامج "60 دقيقة" وطلب عدم بث الحوار.
وقالت القناة إن السيسي الذي جاء إلى السلطة بعد احتجاجات غير راضية عن أداء الرئيس محمد مرسي أصبح أكثر استبدادا من أي من أسلافه في تاريخ مصر الحديث برأي منتقديه.
ونقلت عن وزارة الخارجية الأمريكية أن عمليات القتل والتعذيب تتم في سجون السيسي اليوم تماما كما كانت قبل توليه السلطة.
كما نقلت القناة عن السجين السياسي السابق محمد سلطان قوله "لقد تم استهدافي لأنني كنت بحوزتي كاميرا، كان لدي هاتف أغرد من خلاله"، وسلطان، مصري، يحمل الجنسية الأمريكية قامت الإدراة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتدخل للإفراج عنه من السجون المصرية.