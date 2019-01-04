ترمب يدرس اختيار سيناتور ديمقراطي سابق لمنصب وزير الدفاع

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تدرس ترشيح جيم ويب، وهو سيناتور ديمقراطي سابق شغل منصب وزير البحرية في عهد الرئيس رونالد ريغان، لتولي حقيبة الدفاع.

ماذا جاء بتقرير الصحيفة؟

الصحيفة نقلت عن مسؤول، لم تنشر اسمه، القول إن مايك بنس نائب الرئيس وميك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض تواصلا مع ويب.

مسؤول كبير بوزارة الدفاع أكد أن اسم ويب يتم تداوله في البيت الأبيض.

قد يعني ترشيح جيم ويب أن ترمب تجاوز جمهوريين أكثر تشددا طُرحت أسماؤهم لخلافة ماتيس.

توم كوتون وليندسي غراهام وهما عضوان جمهوريان بمجلس الشيوخ والسيناتور الجمهوري السابق جيم تالنت طُرحت أسماؤهم أيضا كمرشحين محتملين لخلافة ماتيس.

وزير الدفاع الأمريكي المستقيل جميس ماتيس (رويترز)

من هو ويب؟

وويب (72 عاما) محارب قديم مخضرم خدم في حرب "فيتنام" وقام بتأليف 10 كتب كما أنه صحفي وصانع أفلام فاز بجائزة الإيمي.

ويب كان أيضا عضوا سابقا بمجلس الشيوخ وخاض حملة طويلة لنيل ترشيح الديمقراطيين للرئاسة.

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