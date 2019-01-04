ترمب: الديمقراطيون يمارسون "تحرشًا رئاسيًا"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الخميس، إن الحزب الديمقراطي يمارس "تحرشا رئاسيا".

جاء ذلك في "تغريدة" للرئيس الأمريكي عبر " تويتر"، أثارت جدلا واسعا في وسائل الإعلام المحلية، إذ أشارت مجلة (ذي أتلانتيك) إلى استخدامه مصطلحا جديدا، بهدف نزع الشرعية عن المخالفة في الرأي.

التفاصيل:

الرئيس الجمهوري اتهم الديمقراطيين، الحزب الذي يسيطر حاليا على أغلبية مقاعد مجلس النواب، بممارسة" تحرش رئاسي" في إشارة إلى استمرار إغلاق جزئي للحكومة الفدرالية منذ أسبوعين.

The Shutdown is only because of the 2020 Presidential Election. The Democrats know they can’t win based on all of the achievements of “Trump,” so they are going all out on the desperately needed Wall and Border Security – and Presidential Harassment. For them, strictly politics! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2019

ترمب شدد على أن الديمقراطيين لا يمكنهم الفوز بانتخابات 2020 الرئاسية عبر منافسة إنجازاته، وقال: "لذلك يعملون جاهدين لمنع بناء الجدار الضروري للغاية على الحدود مع المكسيك ومنع تأمين الحدود".

يأتي إغلاق الحكومة على خلفية فشل البيت الأبيض والكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، مع إصرار ترمب تضمين تكاليف إنشاء الجدار فيها، ورفض الديمقراطيون بشكل قاطع.

في ظل غياب اتفاق على الموازنة يتوقف عمل نحو رُبع المؤسسات الاتحادية، بما فيها وزارات الأمن الداخلي والنقل والزراعة والخارجية والعدل، إضافة إلى المتنزهات العامة.

استمر أطول إغلاق جزئي مماثل في الولايات المتحدة 21 يومًا، منتصف تسعينيات القرن الماضي.

ترمب "للمرة الأولى" في قاعة الصحفيين بالبيت الأبيض:

ترمب يدخل للمرة الأولى قاعة الصحفيين في البيت الأبيض

في خضم مشاداته مع "خصومه" الديمقراطيين، دلف الرئيس الأمريكي وللمرة الأولى منذ تسلّمه السلطة قبل عامين بصورة مفاجئة، أمس قاعة الصحافة في البيت الأبيض، وأدلى بتصريح مقتضب رافضا في الوقت نفسه الإجابة على أي سؤال.

الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، قال لدى دخوله هذه الغرفة الصغيرة التي تتسّع لـ49 مقعدا والتي عقد فيها سلفه باراك أوباما مؤتمرات صحفية عديدة:" مرحباً جميعاً، يا له من مكان جميل! لم أره قبلا.. عام سعيد للجميع".

ترمب أضاف "أود أن أبدأ بتهنئة نانسي بيلوسي على انتخابها رئيسة لمجلس النواب، هذا إنجاز عظيم وآمل أن نتمكن من العمل سوياً وأن نحقق الكثير من الأمور، مثل البنى التحتية وأمور كثيرة أخرى، وأنا أعلم أنهم (الديموقراطيون) يريدون ذلك حقا وأنا أيضا أريد ذلك".

ما هي غرفة صحافة البيت الأبيض؟

ترمب يدافع عن مشروعه بناء جدار على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة