بومبيو في جولة عربية لبحث الأزمة الخليجية ومقتل خاشقجي

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو (الأسبوع المقبل) للشرق الأوسط ستؤكد على ضرورة حل الخلاف الخليجي.

أبرز تصريحات المسؤول بالخارجية الأمريكية:

ليس لدينا جدول زمني لسحب قواتنا من سوريا، ولكن لا ننوي الاحتفاظ بوجود عسكري هناك لأجل غير مسمى.

بومبيو سيؤكد في محادثاته مع دول الخليج والحلفاء الآخرين على رسالة مفادها أن أمريكا "لن تترك الشرق الأوسط"

بومبيو سيؤكد على ضرورة وحدة مجلس التعاون الخليجي وأن الخلاف السعودي القطري "لا يفيد".

بومبيو سيواصل المطالبة في زيارته للسعودية بالمحاسبة في قضية مقتل خاشقجي

بومبيو سيؤكد خلال زيارته للشرق الأوسط على الدعم الأمريكي للحلفاء والتعاون في مكافحة الإرهاب.

بيان وزارة الخارجية الأمريكية حول زيارة بومبيو:

وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن الوزير مايك بومبيو سيقوم بجولة في الشرق الأوسط تشمل السعودية والأردن ومصر والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت.

الجولة ستبدأ في الثامن من يناير كانون الثاني وتستمر حتى 15 من الشهر نفسه.

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