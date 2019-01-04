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سياسة

بومبيو في جولة عربية لبحث الأزمة الخليجية ومقتل خاشقجي

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
4/1/2019

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو (الأسبوع المقبل) للشرق الأوسط ستؤكد على ضرورة حل الخلاف الخليجي.

أبرز تصريحات المسؤول بالخارجية الأمريكية:
  • ليس لدينا جدول زمني لسحب قواتنا من سوريا، ولكن لا ننوي الاحتفاظ بوجود عسكري هناك لأجل غير مسمى. 
  • بومبيو سيؤكد في محادثاته مع دول الخليج والحلفاء الآخرين على رسالة مفادها أن أمريكا "لن تترك الشرق الأوسط"
  • بومبيو سيؤكد على ضرورة وحدة مجلس التعاون الخليجي وأن الخلاف السعودي القطري "لا يفيد".
  • بومبيو سيواصل المطالبة في زيارته للسعودية بالمحاسبة في قضية مقتل خاشقجي
  • بومبيو سيؤكد خلال زيارته للشرق الأوسط على الدعم الأمريكي للحلفاء والتعاون في مكافحة الإرهاب.
بيان وزارة الخارجية الأمريكية حول زيارة بومبيو:
  • وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن الوزير مايك بومبيو سيقوم بجولة في الشرق الأوسط تشمل السعودية والأردن ومصر والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت.
  • الجولة ستبدأ في الثامن من يناير كانون الثاني وتستمر حتى 15 من الشهر نفسه.
خلفيات:
  • في 5 يونيو/ حزيران 2017 قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر.
  • فرضت الرباعية حصارا على قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربعة بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
  • خاشقجي كان يقيم بالولايات المتحدة ويكتب بصحيفة واشنطن بوست وأصبح منتقدا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. 
  • قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول على يد فريق حضر من الرياض بينهم مقربون من ولي العهد.
  • خلصت المخابرات الأمريكية إلى أن ولي العهد أمر بعملية لقتل خاشقجي الذي قطعت جثته ونقلت من مبنى القنصلية لمكان لم يكشف عنه حتى الآن. 
  • ربط مسؤولون أتراك كبار قتله بأعلى المستويات في القيادة السعودية، ونفى مسؤولون سعوديون أن يكون ولي العهد قد أمر بقتل خاشقجي.
  • وعقدت محكمة سعودية (الخميس) أول جلسة في قضية خاشقجي طالب فيها النائب العام بإعدام خمسة من بين 11 متهما. 
  • وصف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة المحاكمة بأنها غير كافية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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