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سياسة

بولتون إلى أنقرة لتنسيق انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون
مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون
4/1/2019

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أنه سيزور تركيا قريبا على رأس وفد رفيع لتنسيق انسحاب قوات بلاده من سوريا.

بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تسعى لضمان "ألا يقتل الأتراك الأكراد" في سوريا بعد الانسحاب.

التفاصيل:
  • بولتون في "تغريدات" نشرها، الجمعة، على "تويتر" قال: "ذاهبون من أجل مناقشة سبل التعاون مع حلفائنا بشأن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، ومنع ظهور "تنظيم الدولة الإسلامية" مجددا، وحماية مواقف الذين قاتلوا معنا ضد التنظيم، ومكافحة الأنشطة الإيرانية الخبيثة في المنطقة".
  • سيرافق بولتون إلى أنقرة المبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري ورئيس الأركان جوزيف دانفورد.
  • بولتون كان أعلن أنه سيزور تركيا هذا الشهر بعد اتصال هاتفي أجراه الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترمب الشهر الماضي، واتفقا فيه بحسب ترامب على "الانسحاب المنسق بشكل عال" للقوات الأمريكية من سوريا.

  • وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال، أمس الخميس، لموقع "نيوزماكس" الإخباري الأمريكي إن "الأهمية هي لضمان ألا يقتل الأتراك الأكراد، ولحماية الأقليات الدينية في سوريا. كل هذه الأمور لا تزال جزءًا من المهمة الأمريكية".
  • بومبيو رفض الإعلان عن الجدول الزمني المقرر لسحب الجنود الأمريكيين من شمال سوريا، وذلك كي "لا يعرف خصوم" الولايات المتحدة "متى بالتحديد" سينسحب الجنود الأمريكيون.
الوضع الميداني:
  • تعزيزات عسكرية تركية وصلت، أمس الخميس، إلى ولاية "شانلي أورفة" جنوبي البلاد، لنشرها مع الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا، حيث انضمت إلى لواء المدرعات 20 في منطقة "خليلية".
  • تتوالى في الآونة الأخيرة تعزيزات الجيش التركي، وسط ترقب لإطلاق عملية عسكرية بالتعاون مع الجيش السوري الحر شمالي سوريا.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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