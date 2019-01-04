بولتون إلى أنقرة لتنسيق انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أنه سيزور تركيا قريبا على رأس وفد رفيع لتنسيق انسحاب قوات بلاده من سوريا.

بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تسعى لضمان "ألا يقتل الأتراك الأكراد" في سوريا بعد الانسحاب.

التفاصيل:

بولتون في "تغريدات" نشرها، الجمعة، على "تويتر" قال: "ذاهبون من أجل مناقشة سبل التعاون مع حلفائنا بشأن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، ومنع ظهور "تنظيم الدولة الإسلامية" مجددا، وحماية مواقف الذين قاتلوا معنا ضد التنظيم، ومكافحة الأنشطة الإيرانية الخبيثة في المنطقة".

سيرافق بولتون إلى أنقرة المبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري ورئيس الأركان جوزيف دانفورد.

بولتون كان أعلن أنه سيزور تركيا هذا الشهر بعد اتصال هاتفي أجراه الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترمب الشهر الماضي، واتفقا فيه بحسب ترامب على "الانسحاب المنسق بشكل عال" للقوات الأمريكية من سوريا.

Leaving tomorrow for Israel & Turkey to discuss the withdrawal of U.S. forces from Syria, how we will work with allies & partners to prevent the resurgence of ISIS, stand fast with those who fought with us against ISIS, & counter Iranian malign behavior in the region. 1/2 — John Bolton (@AmbJohnBolton) January 4, 2019

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال، أمس الخميس، لموقع "نيوزماكس" الإخباري الأمريكي إن "الأهمية هي لضمان ألا يقتل الأتراك الأكراد، ولحماية الأقليات الدينية في سوريا. كل هذه الأمور لا تزال جزءًا من المهمة الأمريكية".

بومبيو رفض الإعلان عن الجدول الزمني المقرر لسحب الجنود الأمريكيين من شمال سوريا، وذلك كي "لا يعرف خصوم" الولايات المتحدة "متى بالتحديد" سينسحب الجنود الأمريكيون.

الوضع الميداني: