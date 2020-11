بولتون إلى أنقرة لتنسيق انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أنه سيزور تركيا قريبا على رأس وفد رفيع لتنسيق انسحاب قوات بلاده من سوريا.

بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تسعى لضمان "ألا يقتل الأتراك الأكراد" في سوريا بعد الانسحاب.

التفاصيل:

Leaving tomorrow for Israel & Turkey to discuss the withdrawal of U.S. forces from Syria, how we will work with allies & partners to prevent the resurgence of ISIS, stand fast with those who fought with us against ISIS, & counter Iranian malign behavior in the region. 1/2

— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 4, 2019