البشير: نصحونا بالتطبيع مع إسرائيل حتى تنصلح أمور السودان

قال الرئيس السوداني عمر البشير، إنهم تلقوا نصائح بالتطبيع مع إسرائيل، حتى تنصلح أحوال البلاد.

جاء ذلك لدى لقائه بمشايخ الطرق الصوفية السودانية بمقر الضيافة الرسمي (بيت الضيافة) في العاصمة الخرطوم، أمس الخميس.

ماذا قال البشير؟

"نصحونا بالتطبيع مع إسرائيل لتنفرج عليكم، ولكننا نقول الأرزاق بيد الله وليست بيد أحد". دون ذكر من يتحدث عنهم والذين قدموا له تلك النصيحة.

القضية الفلسطينية هي قضية عقدية (قضية عقيدة) وليست سياسية.

نحن لا نقتل الناس تشفياً، نحن أتينا لنوفر الأمن للناس والعيش الكريم، الرفاهية، ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح". قالها متحدثًا عن أعمال العنف التي شابت المظاهرات مؤخرا.

المظاهرات خرجت لوجود أزمة، ودخل مندسون لحرق المؤسسات وممتلكات المواطنين وهجموا مباشرة على مواقع الشرطة والأمن.

البشير أشار إلى استخدام أقل قوة ممكنة، وأن استخدام القوة المفرطة يتطلب التحقيق والمحاسبة، مشددًا على أن هدف حكومته تأمين الناس وممتلكاتهم، وهي مسؤولية الدولة.

وتتواصل في السودان، منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي، أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 19 قتيلا، فيما أصيب 219 من المدنيين، في وقت قالت فيه منظمة العفو الدولية إن 37 شخصا قتلوا في الاحتجاجات خلال 5 أيام، في وقت قال فيه معارضون أن عدد القتلى يبلغ 40 شخصا.

الحزب الحاكم يرفض اتهامه بالتسبب في الأزمة الاقتصادية:

العاصمة السودانية الخرطوم خرجت في مظاهرات غير مسبوقة-25 ديسمبر