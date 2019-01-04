الأمم المتحدة: محاكمة المتهمين في مقتل خاشقجي غير كافية

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المحاكمة الجارية في السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي "غير كافية".

التفاصيل:

المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني طالبت مجددا بإجراء تحقيق مستقل "بمشاركة دولية".

المتحدثة أضافت أن المكتب يعترض دائما على عقوبة الإعدام.

المكتب قال إنه لا يمكنه تقييم نزاهة المحاكمة، لكنها "غير كافية" في جميع الأحوال.

الأمم المتحدة جددت الخميس مطالبتها بإجراء "تحقيق شفاف وشامل" في مقتل خاشقجي.

نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قال "نواصل المطالبة بإجراء تحقيق شفاف وشامل، ونراقب التطورات الأخيرة بهذا الصدد، وموقفنا لم يتغير".

حق كان يعلق على إعلان الرياض عقد أولى جلسات محاكمة متهمين في القضية.

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