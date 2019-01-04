الأمم المتحدة تدعو الإمارات إلى إطلاق سراح الناشط أحمد منصور

قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه يتعين على الإمارات أن تطلق سراح الناشط أحمد منصور الذي تم تأييد حكما بسجنه عشر سنوات لانتقاده الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.

التفاصيل:

المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني قالت "نخشى أن تكون لإدانة منصور والحكم القاسي الذي صدر عليه صلة بممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير".

المتحدثة أضافت "نحث حكومة الإمارات العربية المتحدة على الإفراج الفوري وغير المشروط عن منصور وضمان عدم معاقبة أفراد على التعبير عن وجهات نظر منتقدة للحكومة أو حلفائها".

المتحدثة باسم المفوضية قالت "من المؤكد أن هذه ليست حالة وحيدة في الإمارات العربية المتحدة"، مشيرة إلى الناشط ناصر بن غيث الذي صدر ضده حكم بالسجن عشر سنوات في مارس/ آذار 2017 بعد أن انتقد على تويتر انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وتسييس القضاء في الإمارات.

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