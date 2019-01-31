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شاهد: في خضم الاحتجاجات.. البشير يعلن فتح الحدود مع إرتريا

31/1/2019

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الخميس، فتح حدود بلاده الشرقية مع دولة إرتريا، بعد إغلاق دام أكثر من عام.

فتح الحدود:
  • البشير قال في خطاب أمام أنصاره في ولاية كسلا شرقي البلاد" أقدم من هنا شكرًا خاصًا لدول الجوار، وأخص دولة إرتريا رئيسًا وحكومة وشعبًا، ومن هنا أعلن فتح الحدود مع إرتريا".
  • الرئيس السوداني أضاف في خطابه" هم أهلنا وإخوتنا وما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، لأن علاقتنا مع إرتريا علاقة تاريخ وجغرافيا ودم.
  • السودان قرر في يناير/كانون الثاني من العام 2018، إغلاق جميع المعابر الحدودية مع دولة إرتريا استنادًا إلى مرسوم جمهوري خاص بإعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا بعد أن تحدثت صحف سودانية عن وصول قوات للحدود.
  • (رويترز) نقلت عن وكالة السودان للأنباء، أن السودان أغلق حدوده مع دولة إرتريا بعد أسبوع من إعلان الرئيس السوداني عمر البشير حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في ولايتي كسلا وشمال كردفان، ولم تذكر أسباب إغلاق الحدود.
  • الوكالة الرسمية قالت إن والي كسلا الأستاذ آدم جماع آدم أصدر القرار الخاص بإعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا، وإغلاق جميع المعابر الحدودية مع دولة إرتريا اعتبارًا من الخامس من شهر يناير من العام 2018 ولحين توجيهات أخرى، وقال ثلاثة سكان في كسلا لرويترز إن قوات نشرت قرب الحدود.
البشير: التغيير لا يتم بالفيسبوك
  • في خطابه أمام أنصاره في كسلا، اليوم الخميس، قال البشير إن تغيير الحكم لا يتم عن طريق الواتساب والفيسبوك وإنما عبر صندوق الانتخابات مبينًا أن القرار بيد جماهير الشعب السوداني في انتخابات 2020.
  • البشير الذي تسلم الحكم في السودان عام 1989 عبر انقلاب عسكري على حكومة الصادق المهدي المنتخبة، يواجه أخطر احتجاجات في فترة حكمه التي قاربت الـ30عاما، بسبب أزمات اقتصادية تعصف بالبلاد.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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