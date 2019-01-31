شاهد: "عند والدتك".. برلمانية مصرية تنفعل على باحثة فرنسية

سخر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر نائبة برلمانية مصرية تدافع عن النظام المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي بطريقة وصفوها بأنها غير لائقة.

التفاصيل:

النائبة في مجلس النواب المصري غادة عجمي حلت ضيفة على قناة فرانس 24 للحديث عن حالة حقوق الإنسان في مصر، مع الفرنسية كلير تالون، الباحثة في مبادرة الإصلاح العربي.

النائبة زعمت أن 40 ألفًا من أفراد الجيش والشرطة قتلوا على يد الجماعات المسلحة، مضيفة " أين أنتم من حقوق الإنسان؟ أين أنتم من ضحايا الإرهابيين"؟

النائبة دافعت بشدة عن السيسي قائلة "فخامة الرئيس السيسي له كل العزة والتقدير والاحترام"، وأضافت "السيسي أنقذ مصر والعالم العربي والعالم كله".

كلام النائبة أثار سخرية الباحثة كلير تالون التي وصفته بـ"المسرحية" واتهمت النائبة بأنها عضوة في برلمان صنعته المخابرات المصرية، وهو ما ردت عليه النائبة بمشادة لفظية.

النائبة زعمت أن فرنسا هي من قامت بزرع الألغام في منطقة العلمين أثناء الحرب العالمية الثانية، رغم أن ذلك حدث أثناء المعارك بين القوات الإنجليزية والألمانية.

وأثار مقطع الفيديو حالة واسعة من السخرية على مواقع التواصل، كما أعرب عدد من النشطاء عن استيائهم من الصورة التي ظهرت عليها النائبة التي من المفترض أنها تمثل مصر.