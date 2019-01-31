شاهد: إعلان تشكيل حكومة جديدة في لبنان

أعلنت الرئاسة اللبنانية عن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة في خطوة نحو إنهاء تسعة أشهر من الخلافات بشأن تقاسم الحصص في التشكيلة الوزارية.
التفاصيل:
- رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قال بعد إذاعة مراسم تشكيل الحكومة مساء الخميس إن جدول أعمال الحكومة لا يحتمل التأخير وإن زمن المسكنات انتهى.
- الحريري: ربما لم يكن هناك ما يستدعي كل هذا التأخير، لأنه فعلا هناك ملفات وقضايا أهم من توزيع الحقائب الوزارية.
- الحريري: كانت مرحلة سياسية صعبة خصوصاً بعد الانتخابات، لكننا نريد أن نطوي الصفحة ونقوم بالعمل المطلوب.
- الحريري: التعاون بين أعضاء الفريق الوزاري شرط واجب لنكون على مستوى التحدي ولتنجح الحكومة بتجاوز هذه المرحلة.
- الحريري: نعتذر من اللبنانيين على التأخير، ونؤكد أن مهمة عمل الحكومة والتضامن داخل مجلس الوزراء، فنحن أمام تحديات اجتماعية واقتصادية.
- الحريري: نبقى مع رئيس الجمهورية فريقا واحدا في خدمة البلد.
- الحريري: الحل لا يكون بالتنظير بل ببرنامج واضح، والقضايا لا تحتمل التأخير والمساومات.
- الحريري: التعاون بين الوزراء واجب لنكون على مستوى التحدي.
- الحريري: التمويل موجود والمطلوب قرار التنفيذ، وهذا القرار يحتاج إلى إصلاحات إدارية والتمويل لا يكون إلا بإصلاحات جدية.
- الحريري: وجودنا في الحكومة مهمة ليست بسهلة، ولا خيار أمامنا إلا تحمل المسؤوليات، وأعتمد على جميع الوزراء في بناء الدولة.
- أعلن الحريري أن أول اجتماع لمجلس الوزراء سيكون السبت المقبل.
- الحريري كتب على تويتر "إلى العمل".
- الحكومة تضم ثلاثين وزيراً يمثلون مختلف القوى السياسية الكبرى، بينهم أربع نساء.
- تم اختيار ريا الحسن لتولي وزارة الداخلية للمرة الأولى في تاريخ لبنان.
- ريا الحسن عملت كوزير للمالية خلال الفترة من 2009 إلى 2011، خلال حكومة سعد الحريري في عهد الرئيس الأسبق ميشال سليمان.
- جبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، احتفظ بحقيبة الخارجية والمغتربين.
- وزير المالية علي حسن خليل احتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة.
خلفية:
- إعلان الحكومة الجديدة جاء عقب اجتماع في قصر بعبدا الرئاسي ضم إلى جانب عون والحريري، رئيس مجلس النواب نبيه بري.
- النقاشات بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية بدأت عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/ أيار الماضي.
- الانتخابات البرلمانية كانت الأولى منذ تسع سنوات.
- منذ إعلان نتائج الانتخابات استمرت حكومة الحريري، التي تشكلت في أواخر عام 2016، في تصريف الاعمال.