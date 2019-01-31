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سياسة|لبنان

شاهد: إعلان تشكيل حكومة جديدة في لبنان

إعلان الحكومة الجديدة جاء عقب اجتماع ثلاثي ضم عون والحريري وبري
إعلان الحكومة الجديدة جاء عقب اجتماع ثلاثي ضم عون والحريري وبري
31/1/2019

أعلنت الرئاسة اللبنانية عن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة في خطوة نحو إنهاء تسعة أشهر من الخلافات بشأن تقاسم الحصص في التشكيلة الوزارية.

التفاصيل:
  • رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قال بعد إذاعة مراسم تشكيل الحكومة مساء الخميس إن جدول أعمال الحكومة لا يحتمل التأخير وإن زمن المسكنات انتهى.
  • الحريري: ربما لم يكن هناك ما يستدعي كل هذا التأخير، لأنه فعلا هناك ملفات وقضايا أهم من توزيع الحقائب الوزارية.
  • الحريري: كانت مرحلة سياسية صعبة خصوصاً بعد الانتخابات، لكننا نريد أن نطوي الصفحة ونقوم بالعمل المطلوب.
  • الحريري: التعاون بين أعضاء الفريق الوزاري شرط واجب لنكون على مستوى التحدي ولتنجح الحكومة بتجاوز هذه المرحلة.
  • الحريري: نعتذر من اللبنانيين على التأخير، ونؤكد أن مهمة عمل الحكومة والتضامن داخل مجلس الوزراء، فنحن أمام تحديات اجتماعية واقتصادية.
  • الحريري: نبقى مع رئيس الجمهورية فريقا واحدا في خدمة البلد.
  • الحريري: الحل لا يكون بالتنظير بل ببرنامج واضح، والقضايا لا تحتمل التأخير والمساومات.
  • الحريري: التعاون بين الوزراء واجب لنكون على مستوى التحدي.
  • الحريري: التمويل موجود والمطلوب قرار التنفيذ، وهذا القرار يحتاج إلى إصلاحات إدارية والتمويل لا يكون إلا بإصلاحات جدية.
  • الحريري: وجودنا في الحكومة مهمة ليست بسهلة، ولا خيار أمامنا إلا تحمل المسؤوليات، وأعتمد على جميع الوزراء في بناء الدولة.
  • أعلن الحريري أن أول اجتماع لمجلس الوزراء سيكون السبت المقبل.
  • الحريري كتب على تويتر "إلى العمل".

  • الحكومة تضم ثلاثين وزيراً يمثلون مختلف القوى السياسية الكبرى، بينهم أربع نساء.
  • تم اختيار ريا الحسن لتولي وزارة الداخلية للمرة الأولى في تاريخ لبنان.
  • ريا الحسن عملت كوزير للمالية خلال الفترة من 2009 إلى 2011، خلال حكومة سعد الحريري في عهد الرئيس الأسبق ميشال سليمان.
  • جبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، احتفظ بحقيبة الخارجية والمغتربين.
  • وزير المالية علي حسن خليل احتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة.
خلفية:
  • إعلان الحكومة الجديدة جاء عقب اجتماع في قصر بعبدا الرئاسي ضم إلى جانب عون والحريري، رئيس مجلس النواب نبيه بري.
  • النقاشات بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية بدأت عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/ أيار الماضي.
  • الانتخابات البرلمانية كانت الأولى منذ تسع سنوات.
  • منذ إعلان نتائج الانتخابات استمرت حكومة الحريري، التي تشكلت في أواخر عام 2016، في تصريف الاعمال.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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