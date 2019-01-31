شاهد: إعلان تشكيل حكومة جديدة في لبنان

أعلنت الرئاسة اللبنانية عن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة في خطوة نحو إنهاء تسعة أشهر من الخلافات بشأن تقاسم الحصص في التشكيلة الوزارية.

التفاصيل:

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قال بعد إذاعة مراسم تشكيل الحكومة مساء الخميس إن جدول أعمال الحكومة لا يحتمل التأخير وإن زمن المسكنات انتهى.

الحريري: ربما لم يكن هناك ما يستدعي كل هذا التأخير، لأنه فعلا هناك ملفات وقضايا أهم من توزيع الحقائب الوزارية.

الحريري: كانت مرحلة سياسية صعبة خصوصاً بعد الانتخابات، لكننا نريد أن نطوي الصفحة ونقوم بالعمل المطلوب.

الحريري: التعاون بين أعضاء الفريق الوزاري شرط واجب لنكون على مستوى التحدي ولتنجح الحكومة بتجاوز هذه المرحلة.

الحريري: نعتذر من اللبنانيين على التأخير، ونؤكد أن مهمة عمل الحكومة والتضامن داخل مجلس الوزراء، فنحن أمام تحديات اجتماعية واقتصادية.

الحريري: نبقى مع رئيس الجمهورية فريقا واحدا في خدمة البلد.

الحريري: الحل لا يكون بالتنظير بل ببرنامج واضح، والقضايا لا تحتمل التأخير والمساومات.

الحريري: التعاون بين الوزراء واجب لنكون على مستوى التحدي.

الحريري: التمويل موجود والمطلوب قرار التنفيذ، وهذا القرار يحتاج إلى إصلاحات إدارية والتمويل لا يكون إلا بإصلاحات جدية.

الحريري: وجودنا في الحكومة مهمة ليست بسهلة، ولا خيار أمامنا إلا تحمل المسؤوليات، وأعتمد على جميع الوزراء في بناء الدولة.

أعلن الحريري أن أول اجتماع لمجلس الوزراء سيكون السبت المقبل.

الحريري كتب على تويتر "إلى العمل".

الحكومة تضم ثلاثين وزيراً يمثلون مختلف القوى السياسية الكبرى، بينهم أربع نساء.

تم اختيار ريا الحسن لتولي وزارة الداخلية للمرة الأولى في تاريخ لبنان.

ريا الحسن عملت كوزير للمالية خلال الفترة من 2009 إلى 2011، خلال حكومة سعد الحريري في عهد الرئيس الأسبق ميشال سليمان.

جبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، احتفظ بحقيبة الخارجية والمغتربين.

وزير المالية علي حسن خليل احتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة.

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