بينهم أمير قطر: الإمارات تتجسس على هواتف خصومها

كشف تقرير لوكالة "رويترز" عن أن فريقا من عملاء سابقين لأجهزة المخابرات الأمريكية عملوا لحساب الإمارات في التجسس على خصومها.

أهم ما جاء في التقرير:

الوكالة التقت 9 من العاملين في برنامج التجسس الذي أطلق عليه "ريفين".

حسب مذكرة داخلية فإن ريفين هو "الشعبة الهجومية والعملياتية في الهيئة الوطنية الإماراتية للأمن الإلكتروني".

إحدى العاملات السابقات في "ريفين" كشفت لرويترز أن البرنامج استهدف المئات من النشطاء والصحفيين والزعماء السياسيين داخل وخارج الإمارات.

من بين الذين استهدفهم البرنامج الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، المسجون حاليا بعد الحكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة الإضرار بالوحدة الوطنية.

الناشطة اليمنية والحاصلة على جائزة نوبل توكل كرمان كانت من بين الذين استهدفهم البرنامج أيضا.

حسب وكالة رويترز، استهدف البرنامج أيضا أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان ومحمد شيمشك النائب السابق لرئيس الوزراء في تركيا.