المخابرات السودانية: 5 جيوش تنتظر ساعة الصفر لدخول الخرطوم

قال مدير المخابرات السوداني صلاح عبد الله قوش، الأربعاء، إن هناك خمسة جيوش تنتظر ساعة الصفر لتتقدم نحو الخرطوم، بعد إشغالها بالفوضى وأعمال السلب والقتل وذلك حتى لا تجد من يقاومها.

ونقلت الأناضول عن (المركز السوداني للخدمات الصحفية) المقرب من الحكومة، قول مدير المخابرات السوداني في كلمة ألقاها خلال حفل تخريج الدفعة 42 من ضباط الأمن السوداني، إن هناك خمسة جيوش" لم يذكرها" تنتظر ساعة الصفر لتتقدم نحو الخرطوم بعد إشغالها بالفوضى، وأعمال السلب والقتل وذلك حتى لا تجد من يقاومها، وفق ذات المصدر.

تصريحات قوش:

مدير المخابرات أشار إلى أن" اليسار والحركات المتمردة تسعي لتسلم السلطة لبدء العهد الذي انتظروه طويلًا، وإلى ارتباط مصالح بعض القوى السياسية في السودان بالدوائر الخارجية ومحاولة الهجرة اليومية إلى سفاراتها داخل السودان".

المسؤول السوداني أضاف في ذات السياق قائلًا" نحن نرصد كل ذلك، ومحاولة بناء أرضية للخنوع للقوى الخارجية والتبعية لها مما يدفع باتجاه سلب القرار الوطني وإرادته الحرة" وتابع بالقول "إن دخول القوى الشريرة إلى الاحتجاجات، ومحاولة توظيفها فتح الباب للتخريب والفوضى وما تبع ذلك من تداعيات مؤلمة.

مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، اتهم سابقا خلية تتبع لحركة تحرير السودان يقودها عبد الواحد محمد نور- تم تجنيدها بواسطة جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)- في الاحتجاجات بالسودان.

الجيش السوداني: لن نسلم البلاد إلى "شذاذ الآفاق"

قائد قوات الدعم السريع بالجيش السوداني-الفريق محمد حمدان حميدتي

على ذات خلفية الاحتجاجات الشعبية المتواصلة، قال الجيش السوداني، أمس إنه" لن يفرط في قيادة البلاد أو يسلمها إلى شذاذ الآفاق".

في كلمتين لوزير الدفاع ورئيس الأركان خلال لقاء تنويري بكبار الضباط، وفق بيان للجيش اطلعت عليه الأناضول، قال وزير الدفاع عوض محمد بن عوف، إن الجيش "يعي تماما كل المخططات والسناريوهات لاستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة ضد أمن البلاد عبر ما يسمى بالانتفاضة المحمية".

الوزير أضاف أن البعض (لم يسمهم) سعى إلى استفزاز الجيش، وسوقه نحو سلوك غير منطقي ولا يليق بمكانته وتاريخه، من دون توضيح، ورأى أن "هذه الأزمة العارضة ميزت الخبيث من الطيب، وأظهرت معدن رجال الجيش".

من جانبه، قال رئيس الأركان كمال عبد المعروف، وفق البيان، إن الجيش" لن يسمح بسقوط الدولة وانزلاقها نحو المجهول".

عبد المعروف، شدد على أن الجيش لن يسلم البلاد إلى " شذاذ الآفاق من قيادات التمرد المندحرة ووكلاء المنظمات المشبوهة بالخارج"، على حد قوله.

رئيس الأركان قال إن الذين يتصدرون المشهد في المظاهرات هي ذات الوجوه التي ظلت تعادي السودان وتشوه صورته أمام العالم، وتوفر الدعم للحركات المتمردة التي ظلت تقاتل الجيش السوداني على مدى السنوات الماضية.

منذ العام 2003، تقاتل 3 حركات مسلحة رئيسية في إقليم دارفور ضد الحكومة السودانية، هي (العدل والمساواة وجيش تحرير السودان وتحرير السودان).

الحركة الشعبية/ قطاع الشمال تقاتل الحكومة السودانية، منذ يونيو/حزيران 2011، في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).

قوى من المعارضة السودانية وواجهات مدنية كانت قد حثت مع بدء الاحتجاجات الشعبية ضد البشير في ديسمبر/كانون أول الماضي، الجيش السوداني على الانحياز لخيار الشعب الراغب في الإطاحة بالنظام الحاكم.

قائد قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني، الفريق محمد حمدان حميدتي، كان قد دعا في 25 ديسمبر/كانون أول الماضي بعد اندلاع الاحتجاجات في السودان حكومة بلاده إلى "توفير الخدمات للمواطنين، وتوفير سبل كسب العيش الكريم لهم".

تصريحات حميدتي جاءت خلال مخاطبته الكتيبة الخاصة من قوات الدعم السريع العائدة من الحدود السودانية الليبية ومنطقة وادي هور بشمال دارفور إلى الخرطوم.

في ذات السياق تم تداول منشور على صفحات التواصل الاجتماعي في السودان خلال الساعات الماضية منسوبًا لضابط في الجيش السوداني قال إنه استقال من الجيش، مرفقًا به بيانات خاصة به وأسباب الاستقالة.

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