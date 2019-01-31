الديوان الملكي السعودي: استعادة 106 مليارات دولار من معتقلي الريتز

أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي أن "اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام" أنهت أعمالها بعد أن تمكنت من استعادة أكثر من 106 مليارات دولار.

أهم ما جاء في البيان:

الجنة استدعت 381 شخصا بعضهم للإدلاء بشهاداتهم منذ أن بدأت اللجنة عملها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد.

إجراء التسوية مع 87 شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية.

إحالة 56 شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقاً للنظام حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم.

بلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه 8 أشخاص فقط وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.

نتج عن ذلك استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال (أكثر من 106 مليارات دولار) متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.

اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس اللجنة، "طلب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الموافقة على إنهاء أعمالها.. وقد وجه بالموافقة على ذلك".

#النيابة_العامة pic.twitter.com/8yv3UiWFbN — ا لـ ـنـ ـيـ ـا بـ ـة ا لـ ـعـ ـا مـ ـة (@bip_ksa) January 30, 2019

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