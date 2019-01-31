الديوان الملكي السعودي: استعادة 106 مليارات دولار من معتقلي الريتز

أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي أن "اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام" أنهت أعمالها بعد أن تمكنت من استعادة أكثر من 106 مليارات دولار.
أهم ما جاء في البيان:
- الجنة استدعت 381 شخصا بعضهم للإدلاء بشهاداتهم منذ أن بدأت اللجنة عملها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.
- تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد.
- إجراء التسوية مع 87 شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية.
- إحالة 56 شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقاً للنظام حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم.
- بلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه 8 أشخاص فقط وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.
- نتج عن ذلك استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال (أكثر من 106 مليارات دولار) متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.
- اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها.
- ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس اللجنة، "طلب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الموافقة على إنهاء أعمالها.. وقد وجه بالموافقة على ذلك".
خلفية:
- في 4 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 اعتقلت السلطات السعودية عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال بتهم الفساد في فندق ريتز كارلتون في العاصمة الرياض لنحو ثلاثة أشهر.
- من أبرز من تم اعتقالهم بحسب وسائل إعلام: الأمير الوليد بن طلال، والأمير متعب بن عبدالله، ووزير الخارجية الحالي إبراهيم العساف، ووليد الإبراهيم الذي كان يرأس مجموعة "إم بي سي" الإعلامية، وخالد التويجري الذي كان يرأس الديوان الملكي، ورجل الأعمال محمد العمودي.
- المنتقدون وصفوا الاعتقالات بأنها عملية ابتزاز واستغلال للسلطة من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما أزعجت الحملة بعض المستثمرين الأجانب.
- السلطات تحفظت على أموال المعتقلين، وشددت المراقبة على المطارات لمنع هروب أي شخص لا يزال تحت التحقيق.
- جرى الإفراج عن معظم الذين احتجزوا خلال الحملة في غضون بضعة أشهر بعد توصلهم إلى تسويات قالت السلطات إنها ستدر أكثر من 100 مليار دولار.
- تقارير ذكرت أن بعضهم تعرضوا للتعذيب وهو ما تنفيه الحكومة.
- قرار إطلاق سراح المعتقلين جاء قبل جولة الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة وعواصم أوربية في فبراير/شباط ومارس/آذار 2018.