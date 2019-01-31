البرلمان الأوربي يعترف بغوايدو رئيسا "شرعيا" لفنزويلا

اعترف البرلمان الأوربي في قرار صوت عليه في بروكسل، اليوم الخميس، بالمعارض الفنزويلي خوان غوايدو (35 عامًا) "رئيسًا شرعيًا بالوكالة" لبلاده.

ودعا البرلمان كل دول الاتحاد الأوربي إلى القيام بالمثل عبر اعتماد "موقف حازم وموحد"، كما حض "السلطات الفنزويلية على وقف كل انتهاكات حقوق الإنسان"، وإطلاق سراح الصحفيين الذين تم اعتقالهم أمس الأربعاء.

نتائج جلسة البرلمان:

النواب الأوربيون اعترفوا بغوايدو "رئيسًا شرعيًا بالوكالة لجمهورية فنزويلا البوليفارية" وقدموا "الدعم الكامل لبرنامجه"، في هذا النص الذي اقترحته بشكل مشترك أبرز الكتل السياسية في البرلمان وأقرته غالبية كبرى من النواب (439 مقابل 104 وامتناع 88).

في القرار الذي اعتمد خلال جلسة عامة في بروكسل، دعا النواب وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي فيديريكا موغيريني "والدول الأعضاء إلى اعتماد موقف حازم وموحد والاعتراف بخوان غوايدو كالرئيس الشرعي الوحيد بالوكالة للبلاد".

هذا الاعتراف بالمعارض الفنزويلي الذي أعلن نفسه رئيسًا لفنزويلا سيبقى ساريًا إلى حين اجراء انتخابات رئاسية جديدة حرة وشفافة وذات مصداقية بهدف إعادة الديمقراطية" الى البلاد.

خطة غوايدو:

اليوم الخميس، قدم غوايدو، خطته لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية وفرض نفسه مقابل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يخضع لضغوط أمريكية وأوربية شديدة.

غوايدو، كتب في تغريدة "سنعمل على جعل الاقتصاد مستقرًا، وسنستجيب على الفور لحالة الطوارئ الإنسانية، ونُعيد الخدمات العامة ونتغلب على الفقر.. نحن نعرف كيف نُحقق ذلك".

ذلك جاء غداة تظاهر الآلاف من مناصريه بهدف إقناع الجيش الفنزويلي بالانضمام إليهم.

إجراءات جديدة:

الدول الاعضاء الـ28 في الاتحاد أعلنت السبت ان الاتحاد الاوروبي سيتخذ "اجراءات جديدة" في حال لم تتم الدعوة الى انتخابات رئاسية "في الأيام المقبلة" في فنزويلا. لكنهم لم يصلوا إلى حد الاعتراف جماعيا ولا حتى بشكل مشروط بخوان غوايدو.

أربع دول هي إسبانيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا قامت بذلك ومنحت الرئيس نيكولا مادورو السبت مهلة "ثمانية أيام" لكي يدعو إلى انتخابات وإلا فإنها ستعترف بغوايدو "رئيسًا" لفنزويلا لينظم هذه الانتخابات.

إدانة القمع:

في القرار الذي اعتمد الخميس، يدين البرلمان الأوربي "بشكل حازم القمع الوحشي وأعمال العنف التي أوقعت قتلى وجرحى" ويحض "السلطات الفنزويلية على وقف كل انتهاكات حقوق الإنسان".

البرلمان أكد مجددًا "دعمه بدون تحفظ للجمعية الوطنية التي هي الهيئة الديموقراطية الوحيدة المشروعة في فنزويلا والتي يجب أن تستعاد سلطاتها وأن تلقى الاحترام".

مطالبة بإطلاق سراح صحفيين أجانب: