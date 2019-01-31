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الأمم المتحدة: البرد يقتل 29 طفلا فروا من القتال في سوريا

طفل في مخيم للاجئين في بلدة عرسال اللبنانية
طفل في مخيم للاجئين في بلدة عرسال اللبنانية
31/1/2019

أودى البرد القارس بحياة نحو 30 طفلاً خلال شهرين، بين المدنيين الذين فروا من شرق سوريا، وفق منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

التفاصيل:  
  • المنظمة أعربت عن "قلقها البالغ" إزاء "الظروف الإنسانية المتردية" في مخيم الهول الذي يقع شمال شرق سوريا، والذي لجأ إليه المدنيون منذ أشهر هربا من القتال ضد تنظيم الدولة.
  • المنظمة ذكرت في بيان أن "29 طفلا ورضيعا على الأقل لقوا حتفهم خلال الأسابيع الثمانية الماضية، وبخاصة بسبب انخفاض درجة حرارة أجسادهم أثناء توجههم إلى المخيم أو بعد وصولهم بوقت قصير".
  • البيان أشار إلى أنه خلال شهرين "وصل نحو 23 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال الفارين من الأعمال القتالية في محافظة دير الزور" إلى المخيم.
  • منظمة الصحة العالمية قالت إن "الكثير من النازحين ساروا أو ركبوا في شاحنات مفتوحة لأيام وليال عدة في طقس الشتاء القارس".
  • المنظمة أوضحت أن النازحين غالباً ما يتم تأخيرهم لساعات في المناطق الريفية المكشوفة بينما تقوم قوات سوريا الديموقراطية بتفتيشهم بحثاً عن "جهاديين" يحاولون الاختباء بينهم.
  • المنظمة أفادت بأن الوضع في مخيم الهول يتطلب إرسال مساعدات إنسانية بشكل عاجل وبدون معوقات.
  • المنظمة استطردت: "الوضع في المخيم حرج الآن. في أقل من شهرين، ازداد عدد سكانه ثلاثة أضعاف"، من عشرة آلاف الى نحو 33 ألفا.
خلفيات:    

 

  • يقاتل أبناء العشائر العربية والمقاتلون الأكراد بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة آخر تنظيم الدولة بالقرب من بلدة هجين في وادي نهر الفرات.
  • قتل في الحرب الأهلية في سوريا، مئات الآلاف وأرغم الملايين على الفرار في أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، واستدرجت الحرب في سوريا قوى إقليمية وعالمية.
  • أغرقت العواصف في لبنان أيضا مخيمات اللاجئين السوريين بمياه الأمطار ودمرت الخيام والحشايا "المراتب" والمواد الغذائية وزادت من بؤس سكانها الذين يجدون صعوبة في تحمل الرياح والبرد القارس.

  • تتجدد في مثل هذا الوقت من كل عام مأساة هؤلاء اللاجئين مع السيول والثلوج التي تجعل من فصل الشتاء موسمًا لعذاب إضافي لا يزالون عاجزين عن تفاديه، فهم يعيشون في خيام ومنازل من الصفيح والبلاستيك، ما دفع ناشطين لإطلاق نداءات استغاثة عبر منصات التواصل.

المصدر : وكالات
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