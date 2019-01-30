لرابع مرة.. "ارحل يا سيسي" يتصدّر تويتر بعد تصريحاته مع ماكرون

تصدر هاشتاج #ارحل_يا سيسي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب تصريحاته الأخيرة مع الرئيس الفرنسي، والذي قال فيها إنه سيتخلى عن منصبه حال رفض المصريين بقاءه.
وهذه هي المرة الرابعة التي يطالب فيها المصريون برحيل السيسي عبر هذا الهاشتاج، الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاجات تفاعلًا وانتشارًا في مصر.
الهشتاج ده كل ما أشوفه تريند
يزداد الأمل لدي أن أمتنا كلها بخير
السيسي ليس مرض يجتاح مصر فقط ولكنه وباء ينتشر في أجواء المنطقة العربية بأسرها،،،،!#ارحل_ياسيسي
— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) January 29, 2019
https://twitter.com/FXsm9DLyyz8J65L/status/1090537589008986112?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/mohamedmassah1/status/1090537371173617666?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/k___h0r/status/1090566507472580608?ref_src=twsrc%5Etfw
#ارحل_ياسيسي
يعني لما اجي اضحك علي ماكرون بكلمتين عشان شكلي بقي وحش واقول انا واقف باراده شعبيه تعملولي هاشتاج #ارحل_ياسيسي …ازعل بقي ولا مزعلش pic.twitter.com/M11IKAZYRR
— Hossam (@H_O_SA_M) January 30, 2019
https://twitter.com/Ebn_Elkadyy/status/1090349333797634050?ref_src=twsrc%5Etfw
مش قولناله #ارحل_ياسيسي قبل كده وفي الاخر طلع يقولنا زعلان منكم 😅 pic.twitter.com/IMGk9xson0
— RaYaN (@RaYaN83807783) January 29, 2019
#ارحل_ياسيسي
طب حتي أرحل سنه وارجع تاني 🤣😂😂😂😂 pic.twitter.com/vgRkN1gOXk
— محمد الشيخ (@abuelshek44) January 29, 2019
https://twitter.com/Raheeq_Jasmine/status/1090320595865214976?ref_src=twsrc%5Etfw
بلحة بقول:
يمكن دي عاشر مرة بقولها للمصريين
انا واقف هنا بإرادة مصرية
ولو مش عاوزني همشي
واحنا للمرة المليون واكتر بنقولك #ارحل_ياسيسي
بس انت منقلب جي على دبابة وبتأييد من الغرب لحماية مصالحهم
وان غدًا لناطره لقريب
وهنضل نقول
ارحل
ارحل
ارحل#ارحل_ياسيسي
pic.twitter.com/ZhwbUO0xBH
— ❃•°˚🌸🍃زهرة 🍃🌸 ˚°•❃ (@SlovanQueen) January 29, 2019
إرحل يعني غور ……… جاي عليك الدور #ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/JeOhfo63WI
— halarefay (@halarefay1) January 29, 2019
https://twitter.com/S__araap/status/1090312441559482368?ref_src=twsrc%5Etfw
#السيسي قتل المصريين بسلاحنا .. !!
أول أعتراف رسمي من احد رؤساء اكبر دول العالم ؟!
#معتز_مطر #ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/4LIYh3VKtE
— معتز مطر (@moatazmatar) January 29, 2019
وأصبح الانتحار في #مصر تحت حكم #العسكر روتينيا … رحمك الله أيها المسكين في وطن لم يجد من يحنو عليه أو يرفق به.
#ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/EIJM0U6DXl
— أحمد البقري (@AhmedElbaqry) January 29, 2019
#ارحل_ياسيسي
اتيت بإرادة الشعب كداب
اتيت بإنقلاب وعلى ظهر الدبابه واسمع ماذا قال عنك الشيخ رشيد نافع أعزه الله وأعز به الإسلام🙏🏻 pic.twitter.com/pFMMN5lF2S
— 🇮🇹italiano🇮🇹 (@ahmaditaliano) January 29, 2019