لرابع مرة.. "ارحل يا سيسي" يتصدّر تويتر بعد تصريحاته مع ماكرون

تصدر هاشتاج #ارحل_يا سيسي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب تصريحاته الأخيرة مع الرئيس الفرنسي، والذي قال فيها إنه سيتخلى عن منصبه حال رفض المصريين بقاءه.

وهذه هي المرة الرابعة التي يطالب فيها المصريون برحيل السيسي عبر هذا الهاشتاج، الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاجات تفاعلًا وانتشارًا في مصر.

الهشتاج ده كل ما أشوفه تريند

يزداد الأمل لدي أن أمتنا كلها بخير

السيسي ليس مرض يجتاح مصر فقط ولكنه وباء ينتشر في أجواء المنطقة العربية بأسرها،،،،!#ارحل_ياسيسي — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) January 29, 2019

لماذا الآن؟

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال خلال مؤتمر جمعه بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الإثنين الماضي "أنا في موقعي ده أرفض أكون موجود ضد إرادة المصريين، ولو غالبية المصريين رافضين وجودي هتخلى عن موقعي فورًا".

السيسي الذي يتحدث دومًا عن وصوله إلى الرئاسة بالانتخابات، أضاف "لو عايزني أرحل هرحل، وأنا أقف هنا اليوم بإرادة مصرية وإذا غابت هذه الإرادة لن أستمر يومًا".

https://twitter.com/FXsm9DLyyz8J65L/status/1090537589008986112?ref_src=twsrc%5Etfw

الرئيس المصري أضاف "نحن نتكلم عن منطقة مضطربة ونحن جزء منها وتصدينا لمشروع إقامة دولة دينية في مصر".

غضب المصريين زاد مع رد السيسي على سؤال صحفي بشأن حقوق الإنسان في مصر، قائلًا "مصر كل سنه بتخرج مليون، قولي أشغلهم ازاي؟ أجيب منين؟ مش عارف أجيبلهم منين وأصرف على البلد منين؟ حد يقولي أعمل أيه؟ في الـ 3 مليون ونص إللي بيتولدوا كل سنة".

الناشطون في مصر أعادوا نشر تصريحات السيسي السابقة وسقطاته بالمؤتمر الأخير، معتبرين أنها دليل واضح على عجزه واتهموه بالتضليل، مجددين الطلب برحيله.

https://twitter.com/mohamedmassah1/status/1090537371173617666?ref_src=twsrc%5Etfw

ليست المرة الأولى:

سبق للسيسي التعليق على الهاشتاج نفسه من قبل، عندما تصدر قائمة الأكثر تداولًا في مصر والعالم لأيام، معبرًا عن حزنه الشديد لذلك، بقوله لقد أدخلنا قصرًا إلى أن نكون أمة العوز، وعندما نحتاج تغيير ذلك يتم تدشين هذا الهاشتاج، وهو شيء يحزنني كثيرًا".

في عام 2015، أطلق المصريون هاشتاج "ارحل يا سيسي" لأول مرة بعد خطاب ألقاه الرئيس وأكد من خلاله استعداده لترك منصبه على الفور شريطة أن تكون تلك رغبة (كل) الشعب المصري.

https://twitter.com/k___h0r/status/1090566507472580608?ref_src=twsrc%5Etfw

المرة الثانية كانت في العالم 2016، بعد خطاب ألقاه السيسي وأكد فيه أن جزيرتي تيران وصنافير كانتا دومًا تتبعان للسعودية، وخرجت إثر ذلك مظاهرات حاشدة في القاهرة وتم اعتقال العشرات بينهم صحفيون.

في 2018، كانت المرة الثالثة وذلك بعد انتشار فيديو للسيسي خلال دورة لمؤتمر الشباب عقدت في جامعة القاهرة، وعبر فيه عن استيائه من الهاشتاج.

#ارحل_ياسيسي

يعني لما اجي اضحك علي ماكرون بكلمتين عشان شكلي بقي وحش واقول انا واقف باراده شعبيه تعملولي هاشتاج #ارحل_ياسيسي …ازعل بقي ولا مزعلش pic.twitter.com/M11IKAZYRR — Hossam (@H_O_SA_M) January 30, 2019

https://twitter.com/Ebn_Elkadyy/status/1090349333797634050?ref_src=twsrc%5Etfw

مش قولناله #ارحل_ياسيسي قبل كده وفي الاخر طلع يقولنا زعلان منكم 😅 pic.twitter.com/IMGk9xson0 — RaYaN (@RaYaN83807783) January 29, 2019

#ارحل_ياسيسي

طب حتي أرحل سنه وارجع تاني 🤣😂😂😂😂 pic.twitter.com/vgRkN1gOXk — محمد الشيخ (@abuelshek44) January 29, 2019

https://twitter.com/Raheeq_Jasmine/status/1090320595865214976?ref_src=twsrc%5Etfw

بلحة بقول:

يمكن دي عاشر مرة بقولها للمصريين

انا واقف هنا بإرادة مصرية

ولو مش عاوزني همشي

واحنا للمرة المليون واكتر بنقولك #ارحل_ياسيسي

بس انت منقلب جي على دبابة وبتأييد من الغرب لحماية مصالحهم

وان غدًا لناطره لقريب

وهنضل نقول

ارحل

ارحل

ارحل#ارحل_ياسيسي

pic.twitter.com/ZhwbUO0xBH — ❃•°˚🌸🍃زهرة 🍃🌸 ˚°•❃ (@SlovanQueen) January 29, 2019

https://twitter.com/S__araap/status/1090312441559482368?ref_src=twsrc%5Etfw

#السيسي قتل المصريين بسلاحنا .. !!

أول أعتراف رسمي من احد رؤساء اكبر دول العالم ؟!

#معتز_مطر #ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/4LIYh3VKtE — معتز مطر (@moatazmatar) January 29, 2019

وأصبح الانتحار في #مصر تحت حكم #العسكر روتينيا … رحمك الله أيها المسكين في وطن لم يجد من يحنو عليه أو يرفق به.

#ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/EIJM0U6DXl — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) January 29, 2019