فيديو: شهيدة برصاص الاحتلال شرقي القدس بحجة الطعن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد فتاة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز "الزعيّم" العسكري شرقي القدس المحتلة، بحجة تنفيذ عملية طعن.

بحجة الطعن:

قوات الاحتلال أطلقت النار صوب فتاة تبلغ من العمر (16 عامًا)، وهي طالبة في الصف الحادي عشر، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن على حاجز الزعيّم شرقي القدس المحتلة.

الهلال الأحمر الفلسطيني أكد أن جنود الاحتلال منعوا طواقمه الطبية من الوصول إلى الفتاة بغية تقديم الإسعاف الأولي لها ونقلها للمشفى للعلاج، فيما أعلنت وزارة الصحة استشهادها لاحقًا.

قال شهود عيان لوسائل الإعلام، إنهم سمعوا صوت إطلاق نار بالقرب من حاجز الزعيم، المقام على مدخل مدينة القدس الشرقية على الطريق المؤدية إلى مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقًا.

••• الإحتلال يعدم الطفلة #سماح_مبارك 16 عاماً على حاجز الزعيم بالقدس المحتلة #كلنا_مريم ••• pic.twitter.com/LI5cYzS3Bd — helal wael (@helal_wael_) January 30, 2019

الشهود قالوا إنهم شاهدوا سيارة إسعاف إسرائيلية تنقل جثمان الشهيدة من المكان.

تقارير الاحتلال ادعت أن الفتاة ركضت باتجاه أحد الجنود على الحاجز وهي تشهر سكينًا، وأن أحد عناصر أمن الاحتلال أطلق عليها النار على الحاجز، فأصيبت، ثم أُعلن عن استشهادها لاحقًا.

التقرير الأولي الصادر عن الاحتلال، لم يوضح ما إذا كانت الفلسطينية قد نجحت في طعن أي من جنوده.

ووصل إلى مكان إطلاق النار قائد شرطة الاحتلال في القدس يورام هليفي، واطلع على الأوضاع في المكان.

تصاعد جرائم الاحتلال:

قوات الاحتلال تتخذ أسلوب إطلاق النار بشكل مباشر من نقطة قريبة منذ عام 2015، بزعم محاولة الطعن أو غيره، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء بينهم أطفال ونساء.

الأسير المحرر والخبير بشؤون الأسرى عبدالناصر فروانة، قال إن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ومنذ الانتخابات التشريعية "الإسرائيلية" الأخيرة في آذار (مارس) عام 2015، صعدت من جرائم القتل خارج نطاق القانون (الاغتيال والتصفية الجسدية) بحق من تدعي أنهم يشكلون خطرًا من المدنيين الفلسطينيين العُزل.

فروانة أضاف أن هذا التصعيد الخطير في عمليات القتل والإعدام الميداني بدم بارد، ولمجرد الاشتباه، لم يكن صدفة أو بشكل فردي، وإنما يندرج ضمن نهج المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها الأمنية والسياسية لتخويف وترهيب الفلسطينيين.

خلفية: