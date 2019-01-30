شاهد: إسبانيا تعتذر عن خطأ دبلوماسي خلال زيارة ملكها لبغداد

اعتذرت إسبانيا عن خطأ دبلوماسي رافق بداية زيارة ملكها فيليب السادس لبغداد، الأربعاء، وهي أول زيارة لملك إسباني للعراق منذ أربعة عقود.
التفاصيل:
- طائرة ملك إسبانيا أثارت الاستغراب عندما حطت في مطار بغداد الدولي، ورُفع من قمرتها علم العراق القديم ذي النجمات الثلاث، وهو أول علم اعتمده حزب البعث المحظور.
- السفارة الإسبانية في العراق اعتذرت عن هذا الخطأ.
- السفارة قالت في بيان: نتقدم باعتذارنا الشديد للخطأ الذي حصل من قبل طيارينا هذا الصباح بتعليق علم سابق لجمهورية العراق أثناء الزيارة.
- البيان أضاف: سيتم تصحيح هذا الخطأ اليوم عند المغادرة. وتابعت أن الزيارة التاريخية تجري بشكل ممتاز.
- لم تصدر الخارجية العراقية أي تعليق حول الخطأ الدبلوماسي الإسباني.
- عضو مجلس النواب العراقي، فائق الشيخ علي، حمّل البعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج، مسؤولية الخطأ الذي صاحب زيارة ملك إسبانيا.
- الشيخ علي قال، في بيان، إن "دول العالم لا تعرف بأن عَلَمَنا قد تغيَّر منذ سنين".
- علي أردف: من يمثلنا في الخارج لا يقوم بدوره في تزويد الدول بأعلامنا، ولا بالإشراف على كل كبيرة وصغيرة عند زياراتهم لنا.
- الرئيس العراقي برهم صالح استقبل العاهل الإسباني في قصر السلام بالمنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة العراقية. وعقد الزعيمان اجتماعا بحضور وفدي البلدين.
- خلال زيارته لبغداد، التقى فيليب السادس مع جنود بلاده، وقادة قوات حلف شمال الأطلنطي (ناتو) والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة.
خلفيات:
- العلم الذي اعتمده حزب البعث المنحل في العراق مطابق لألوان العلم العراقي الحالي، إلى جانب 3 نجمات تتوسطها كلمة "الله أكبر".
- بعد تغيير نظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003، أصبح العلم العراقي بوضعه الراهن من دون النجمات الثلاث، مع الإبقاء على كلمة "الله أكبر".
- إسبانيا، التي شاركت إلى جانب الولايات المتحدة في غزو العراق في العام 2003 لإطاحة نظام صدام حسين، تشارك أيضا بعدد من الجنود في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة.