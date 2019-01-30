روحاني: إيران تواجه أصعب أزمة اقتصادية منذ 40 عاما

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده تواجه أصعب وضع اقتصادي منذ 40 عامًا، وإن الحكومة ليست هي المسؤولة عن ذلك بل الولايات المتحدة.

وتحدث روحاني في إطار بدء الاحتفالات بمرور 40 عامًا على تأسيس الجمهورية الإيرانية يوم 11 فبراير/شباط.

أبرز تصريحات روحاني:

تواجه البلاد أكبر ضغط وأزمة اقتصادية منذ 40 عامًا.

مشكلاتنا سببها الأساسي هو الضغط من أمريكا وأتباعها.

لا يتعين إلقاء اللوم على الحكومة التي تقوم بواجبها أو على النظام الإسلامي.

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